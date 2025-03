Retención de tareas y protestas en uno de los hospitales más importantes de Mendoza

Los profesionales del régimen 15 del Hospital Lagomaggiore iniciaron medidas de fuerza en el marco de los reclamos salariales que lleva adelante la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Las asambleas incluyen retención de tareas y podrían derivar en una movilización para visibilizar la situación crítica del sector. La protesta impacta en la atención médica de pacientes en uno de los hospitales públicos más grandes de Mendoza, donde los trabajadores denuncian condiciones precarias y falta de insumos.

Elizabeth Ortubia, de la comisión directiva de ATE, explicó a MDZ que las protestas son llevadas a cabo por los trabajadores del Régimen 15, que está compuesto por enfermeras y enfermeros, técnicos, personal administrativo y de mantenimiento. "Estamos pidiendo que el gobernador escuche nuestro reclamo porque los salarios son miserables. Los compañeros que se jubilan lo hacen con sueldos indignos, y la situación económica es insostenible con los aumentos de luz, gas y agua", explicó.

Desde el gremio rechazan la oferta del Gobierno, que consiste en un incremento del 13% desde marzo hasta junio. Adriana Montenegro, también de la conducción de ATE, sostuvo que desde diciembre vienen solicitando la apertura de paritarias y aumentos acordes. "En otras provincias otorgaron bonos de hasta 1.300.000 pesos, pero en Mendoza no recibimos nada. Además, el aumento que proponen es insuficiente. Queremos que todos los trabajadores lleguen al menos a la canasta básica, que hoy está en 1.300.000 pesos".

Además, denuncian falta de insumos en el hospital.

Los trabajadores denuncian no solo salarios por debajo de la línea de pobreza, sino también la falta de insumos esenciales para la atención médica. Antonella Chaira, delegada y enfermera del Hospital Lagomaggiore, detalló que "faltan elementos básicos como pañales, sábanas, gasas y medicamentos. Hay pacientes que necesitan ser intubados y no tenemos la medicación necesaria. En clínica médica trabajamos con pacientes oncológicos y hay fármacos que directamente no están disponibles".

Las retenciones de tareas afectan diversas áreas, incluyendo servicios generales, porterías y sectores críticos como unidad coronaria y terapia intensiva. Matías López, otro de los delegados, subrayó: "Trabajamos 40 horas semanales y el sueldo no alcanza. Hoy cobro 680.000 pesos y hay compañeros que apenas superan los 450.000. Mientras tanto, los funcionarios se aumentan el sueldo en porcentajes mucho más altos, cobran 8 o 9 millones. Estamos en el mundo al revés, porque en todos los países se valora la salud y la educación, pero acá se las deja de lado".

La protesta con asambleas continuará hasta hoy y podría retomarse si el Gobierno no presenta una nueva propuesta salarial, según aseguran los gremialistas. Desde ATE exigen que se reabra la paritaria y advierten que, de no haber respuestas, endurecerán las medidas de fuerza.