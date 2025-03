Los motivos por los cuales las obras en el Aeropuerto quedarían opacadas

El anuncio de la refuncionalización del Aeropuerto Internacional El Plumerillo es uno de los platos fuertes de la gestión del turismo en Mendoza. La inversión de US$10 millones permitirá ampliar en un 40% la operación que tiene hoy en día sumando frecuencias y generando nuevos espacios para los viajeros que solo en diciembre alcanzaron la cifra de 229.000. A pesar de las mejoras en la infraestructura y la conectividad, la deuda pendiente está relacionada con una obra pública que trae dolores de cabeza a quienes circulan hacia y desde San Juan pero también a las autoridades provinciales que solicitan a Nación una mayor celeridad en los procesos.

El proyecto para refuncionalizar el aeropuerto de Mendoza comenzará en el mes de agosto y no afectará la operatividad del mismo, según expresó el gerente general de la Unidad de Negocios Oeste de Aeropuertos Argentina, Sergio Rinaldo. "Estamos en fase de proyectos ejecutivos y estimamos que entre agosto y septiembre estaremos listos para comenzar con los trabajos", dijo y agregó: "Los principales cambios tienen que ver con la capacidad operacional del aeropuerto. Lo que estamos haciendo es agregarle un millón de pasajeros al aeropuerto, eso es un 40% de capacidad, lo que nos permite operar dos vuelos más por hora".

Entre las modificaciones se destacan más áreas destinadas a los servicios gastronómicos, salas VIP y la ampliación de los sistemas de embarque pero no se trabajará sobre la pista, rodaje y plataforma. Respecto a los plazos de ejecución, Rinaldo explicó: "Estimamos que la primera fase será de 6 meses y la segunda fase de 8 meses.

Las obras beneficiarán a los pasajeros que elijan el Aeropuerto El Plumerillo, sin embargo, las mejoras se ven opacadas por la falta de avance en los trabajos de la Ruta 40 que dependen de Vialidad Nacional cuyas obras según ese organismo, "están neutralizdas". A eso se suman los hechos de inseguridad registrados durante las últimas semanas cuyas víctimas son los conductores que transitan por esa vía desde y hacia el aeropuerto.

"Empezamos hace muchísimos años con la obra de la Ruta 40. La obra está interrumpida al norte pero nunca empezó del lado del sur, se hizo una refuncionalización de la parte del acceso de Las Heras con algunas losas, pero hasta ahí se llegó. Tenemos interacción con Vialidad Nacional pero lo que sabemos es que no hay recursos, no tenemos ninguna novedad. Mientras mejor infraestructura nosotros podamos proveer y nos pueda proveer la Nación o la provincia que lógicamente se complementan... También tenemos algunos problemas de inseguridad en el sector pero no es jurisdicción del aeropuerto", finalizó Rinaldo.

Una mayor apertura a vuelos privados

Mendoza recibe una gran cantidad de vuelos privados, sólo en el 2024 llegaron 2.400. "Estamos trabajando en una opción de reconfigurar espacios con la IV Brigada porque es necesario dar una solución, los vuelos privados tienen sus picos pero hemos tenido un incremento importante durante los últimos años. Eso le agregaría capacidad a la terminal, si pudiésemos trasladarla a otro sector, la terminal tendría aún más capacidad de plataforma y pista para operar", contó Rinaldo.

"Hoy llegan a la provincia una buena cantidad de aviones. De distinto tamaño, aviones más grandes, más chicos. Pero es un movimiento que para el aeropuerto ya genera una necesidad de adaptarnos a esa especialidad", agregó.