Pasé y miré: el Le Parc se colmó de gente y muchos se fueron por miedo

El Gobierno de Mendoza desplegó una amplia oferta de propuestas artísticas durante el fin de semana de carnaval, una de ellas fue el Mercado Cultural en el Espacio Cultural Julio Le Parc en Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén.

De la actividad participaron unos 60 emprendedores, food trucks y para alentar la llegada de público se auspiciaron las presentaciones de distintas bandas locales. Además, se sumaron los cierres de Estelares el viernes y de Iván Noble el sábado.

En un principio la actividad era al aire libre, pero la advertencia de Defensa Civil sobre el pronóstico de tormentas fuertes obligó a los organizadores a montar el escenario en el hall central del Le Parc. Desde Cultura advirtieron que la capacidad era limitada y que el ingreso iba a ser por orden de llegada porque las actividades eran gratuitas.

El Julio Le Parc antes de que abrieran las puertas y dejaran ingresar a una multitud. (MDZ)

Las presentaciones empezaron cerca de las 20. Mientras estuvieron en el escenario Rulo Fimiani Trio Power y Televisores todo se desarrolló con normalidad. Pero pasadas las 21, en la previa de Estelares, se colmó la capacidad del Le Parc y los guardias cerraron los portones de ingreso.

El ineficiente de @GarecaGc organiza un evento masivo adentro del @LeParcMza y deja a cientos de personas afuera. No dejan entrar ni al patio. Ni vengan. #ESTELARES #Mendoza #Cultura #Cornejo pic.twitter.com/7eJV9Fe4pd — Martín Baigorria (@BaigorriaMartln) March 1, 2025

Docenas de personas comenzaron a juntarse frente a los portones de la calle Mitre y empezaron a aplaudir para pedir que los dejaran ingresar. Finalmente, los guardias recibieron la orden de abrir las puertas y entró una gran cantidad de gente.

En pocos minutos, una multitud ingresó al Espacio Cultural Julio Le Parc por la puerta principal y por las escaleras de emergencia. En el interior la gente colmó todos los espacios hasta los lugares entre los puestos de emprendedores.

Muchos de los presentes -entre ellos quien escribe- decidieron abandonar el lugar por miedo a que pasara una eventualidad que terminara en tragedia. "El @LeParcMza desbordado de gente, por un show GRATIS de Estelares ADENTRO (que debió hacerse afuera). No hay salidas de emergencia, solo un par de puertas por las q entramos todos... Hay familias con niños. Yo me voy, ojalá no pase nada. Mañana toca acá mismo Iván Noble", escribió el usuario de X @loliva.

El momento en el que cerraron los portones de ingreso

Abrieron los portones

Una multitud copó el Julio Le Parc