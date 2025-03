La teoría viral de TikTok que vincula a Lali Espósito con Eial Moldavsky

Hace unos meses, el rumor de que Lali Espósito estaba con el conductor de streaming Eial Moldavsky comenzó a crecer. Sin embargo, en aquel momento ninguno de ellos lo confirmó o lo negó. De hecho, a los pocos meses se hizo conocida la relación de la cantante de Disciplina con Pedro Rosemblat.

En los últimos días, este rumor salió nuevamente a la luz luego de que Eial contara en Sería increíble, el programa que comparte con otros famosos como Nati Jota y Damián Betular, que tuvo un encuentro o una pequeña relación con una chica cuyas características coincidían con Lali Espósito.

Los comentarios de fans de la cantante y de influencers en redes sociales que estaban mirando el programa no tardaron en llegar. En TikTok, se hizo viral un video de la usuaria @vickyadhee, quien comenzó diciendo: "Che chicos, ¿lo vieron a Eial Moldavsky hablando sobre Lali hoy en Olga? Porque a mí me pareció muy desagradable", y luego explicó por qué.

Allí, la usuaria puso en contexto que el conductor había dicho que estuvo "con una famosa muy famosa" y que, aunque en ningún momento dio su nombre, dio muchas pistas. Entre ellas, mencionó que esta famosa se había ido a grabar a España, lo que coincidía con el momento en que Lali viajó para filmar Sky Rojo.

Mira el video viral

Sin embargo, lo que generó controversia no fue solo la teoría viral que vinculaba a Lali con Moldavsky, sino también la manera en que él relató los detalles de la relación, comparándola con programas de televisión como Polémica en el bar. A pesar de esto, muchos usuarios defendieron a Eial, argumentando: "Yo lo vi, no fue así. Aguante Olga. No dio nombres, un caballero", "No coinciden las fechas de grabación de Sky Rojo con lo que contó Eial, no es Lali", entre otros.