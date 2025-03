Alerta naranja por tormentas severas en el AMBA: qué horas son críticas

En la tarde de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por fuertes lluvias y tormentas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Para esta noche, el panorama empeorará y el aviso pasará a ser naranja. Mientras tanto, se espera que llegue el alivio en cuanto a las temperaturas.

Según lo informado por el ente nacional, en horas de la tarde se prevén lluvias y tormentas de moderadas a fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrán superar los 70 km/h, granizo, y frecuente actividad eléctrica. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En cuanto a la noche, el alerta cambia a naranja provocando lluvias y tormentas severas, donde las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas muy intensas que podrán superar los 100 km/h, granizo de diversos tamaños, y frecuente actividad eléctrica. Respecto a los valores de precipitación acumulada, se estima que sean de entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El aviso de nivel naranja se extiende también a gran parte de la Provincia de Buenos Aires, casi todo Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba y el sudeste de Santiago del Estero.

Qué hay que hacer y qué evitar ante el alerta naranja por tormentas en Buenos Aires

Desde el SMN comunicaron las recomendaciones a tener en cuenta. Para la alerta amarrila aconsejan: "No sacar la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atento ante la posible caída de granizo".

En cuanto a la alerta naranja, solicitan: "Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios. Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección. Evitar circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico. En caso de estar afectados por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales".

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad en los próximos días

La semana comenzará con una baja en su temperatura de 10 grados, luego de su máxima de 30°C en este domingo. De esta manera, el clima otoñal empezará a sentirse en la Ciudad de Buenos Aires. El lunes tendrá una mínima de 14° y una máxima que alcanzará los 21°.

Para el resto de los días, el termómetro se mantendrá en los mismo niveles. Sin embargo, para este próximo viernes y sábado, se esperan temperaturas por debajo de los 20° y con mínimas de 9° y 11°.