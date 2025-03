Eclipse de Sol parcial en Aries: un nuevo comienzo que transforma tu identidad

Un eclipse de sol es una luna nueva que se da cerca de los nodos lunares, la luna nueva es cuando el sol y la luna se encuentran en el mismo grado del zodíaco y al estar cerca de los nodos lunares, a menos de 18º. Por ello, es un eclipse y no una luna nueva normal. Aquí, se trata de un eclipse parcial porque no se da tan cerca del nodo, en este caso del nodo norte, pero no es que por no ser total no sintamos sus efectos. Tengamos en cuenta que el nodo norte es el punto de nuestra carta natal que nos indica hacia dónde dirigirnos, cuál sería nuestra dirección para lograr nuestra evolución.

Este eclipse de sol parcial en el signo de Aries, a sus 9º, se trata de una super luna nueva porque se da en el perigeo de la luna, cuando ésta se encuentra muy cercana a la tierra. Entonces, su influencia se siente más fuerte lo que genera una suba en la energía de nuestras emociones, en nuestro inconsciente y en lo que sentimos que necesitamos. Se nos hacen más perceptibles.

Es un eclipse y no una luna nueva normal.

Los eclipses solares se manifiestan más a nivel colectivo, social, pero eso no significa que nosotros no absorbamos esa energía. Para cada uno de nosotros los eclipses son activadores rápidos, nos traen mucha más energía y empuje, nos traen eventos que nos vienen predestinados, que nos piden un reinicio, un renacimiento, un reset.

La energía de Aries: fuego, acción e identidad

Este eclipse es el primero del año, pero el último de la saga de eclipses en el eje Aries- Libra. Esto nos habla de que nos encontramos dando un gran cierre a un ciclo personal que estuvimos trabajando desde el 20 de abril de 2023. Por un lado, tenemos el cierre de este ciclo para hacer lugar a un gran inicio. Por eso, debemos terminar nuestro trabajo en la zona Aries de nuestra carta natal, para hacer lugar a nuevos comienzos. Este eclipse está regido por el planeta marte, que a su vez rige el signo de Aries y el grado 9 se encuentra regido por la energía ariana pura, por lo que vamos a tener mucha energía del fuego en el aire. El fuego es una energía radiante, excitable, directa, dinámica, tenaz, de automotivación, fuerza sin fin, desafíos y enfrentando la vida.

Aries, signo en el que se produce este eclipse, es la energía del yo. Yo soy, es con lo que me identifico, es nuestra energía de la determinación, el coraje, liderazgo, nuestras acciones e impulsos. Su regente, marte, se encuentra en cáncer, signo en el que no se siente muy cómodo, un planeta de fuego en un signo de agua quiere desplegar su energía pero el agua se la apaga. Aquí el planeta no es muy proactivo, no tiene muchas ganas de moverse, de poner límites, se enoja de una manera equivocada, no se encuentra muy motivado, sus acciones están teñidas de emociones, se boicotea en su constancia.

Este eclipse es el primero del año, pero el último de la saga de eclipses en el eje Aries - Libra.

Entonces, este eclipse va a poner sobre la mesa un trance de identidad, debemos preguntarnos:

Con qué me identifico.

Quién soy y quién quiero ser.

Qué me motiva.

Qué hace que me levante todos los días.

Cuál es mi motor en la vida.

Cuál es mi más profundo deseo.

Por eso, podemos sentir una guerra interna entre nuestra identidad, aquella que conocemos, y una nueva identidad que va a nacer en nosotros en todo este proceso, que nos va a llevar 6 meses. Pueden surgir los miedos y las sombras que llevamos dentro, muchas de las cuales ni nosotros conocemos, pero en este proceso las vamos a iluminar, los vamos a enfrentar y a echarle luz. La identidad que usamos hasta ahora es como una máscara, durante mucho tiempo está caduca y nos cuesta mucho dejarla a un costado y mostrarnos como somos, de forma directa y honesta.

Es un punto de inflexión muy profundo debido a que este evento se da juntamente con mercurio y Venus retrógrados, y esto nos lleva a reflexionar sobre los siguientes aspectos:

Mercurio retro nos está haciendo revisar y observar mi forma de pensar, de vincularme, de conectarme, la forma de comunicarme, cómo aprendo, cómo expreso mis deseos, cómo proceso la información que recibo, cómo es mi parloteo interior, cómo son las palabras con las que me trato a mi mismo, cuál es la historia que me cuento sobre mí, qué malos hábitos de pensamiento tengo, cuáles son mis contradicciones.

Y por otra parte, venus retrógrado nos lleva a reconocer y reconsiderar nuestros afectos, relaciones, nuestra forma de amar, de satisfacernos, de expresar nuestros sentimientos, cuáles son nuestros apegos, qué es lo que valoramos, tenemos capacidad de auto valorarnos, lo que nos importa y queremos obtener, cómo es nuestra actitud hacia el dinero, cuáles son mis recursos, habilidades y potencialidades.

Todos estos temas nos dan una idea de lo amplio y profundo que es el desarrollo de esta transformación. Es como el proceso de la metamorfosis, al atravesar el proceso ni nosotros vamos a creer quiénes somos, lo que logramos, cómo cambió lo que nos motiva, lo que nos saca de la cama, lo que pensamos y amamos. La energía armónica de marte, el capitán del eclipse con Urano, nos va a alivianar el esfuerzo de soltar el pasado y mirar hacia el futuro. El sentido de esta transformación es el prepararnos para lo que va a ser nuestra nueva realidad, nueva sociedad y el nuevo mundo que comenzaremos a vivir a partir del año 2026. La energía armónica de marte, el capitán del eclipse con urano, nos va a alivianar el esfuerzo de soltar el pasado y mirar hacia el futuro.

Transformación profunda: el inicio de una nueva realidad

El eclipse nos alienta a nuevos comienzos, que nos darán miedo, iniciemos, emprendamos, seamos pioneros, no nos autoboicoteemos; con miedo y todo sigamos adelante. El universo nos va a estar dando un empujoncito para movernos hacia adelante y estar preparados para el futuro más próximo. De esta forma, el universo nos está protegiendo para que la transición hacia la nueva era no sea tan traumática y podamos fluir armónicamente. Las personas más movilizadas son aquellas que tengan el sol, luna, mercurio, venus, marte, ascendente o mediocielo entre los grados 6 a 12 del signo de Aries, Cáncer, Libra o Capricornio.

Aun cuando el eclipse no te afecte a nivel de tu carta natal, puedes notar que hay mucha acción a tu alrededor, no solo en tu propio círculo sino también en el mundo. Las noticias estarán llenas de información y escucharás eventos importantes en las vidas de personas que conocés, amigos y familia. Sentirás que todo se mueve rápidamente y con gran aceleración. Los días alrededor del eclipse nos podemos sentir cansados, que todo nos cuesta más, con baja vitalidad y aquellos que se encuentren más movilizados se pueden sentir hasta enfermos, con un malestar general. El día del eclipse recomiendo que no nos exijamos en nuestras tareas, ni en el deporte, lo ideal es bajar nuestras expectativas diarias al mínimo, dejar lo que se pueda para otro día, comer liviano; esto nos puede ayudar a pasarlo de una forma más agradable.

No es bueno para realizar ningún trabajo energético, ya que es un día de oscuridad, no ritualizar, intencionar, ni abrir portales energéticos y tampoco tomar decisiones importantes, esperá unos días para dar tu respuesta. Lo ideal es meditar en forma contemplativa, si necesitás elevar tu vibración, orar, recitar mantras, practicar el mindfulness, tomar un baño de purificación y protección con hierbas y/o aceites esenciales como romero, ruda, hojas de laurel o sal gruesa. Prestá atención a los mensajes que te llegan ese día, las noticias y las sincronías que se te presenten, en lo posible anotalos y unos días después analizalos, es probable que sean un indicio de aquello que se va a desplegar durante el efecto del eclipse, aquello que tenés que hacer consciente. Entonces cerramos con amor un ciclo, agradecemos y nos abrimos a un nueva y extraordinaria etapa de nuestras vidas. Astrid Uez.

* Astrid Uez. Astróloga.