Comer sin saber alimentarse

Existe un axioma taoísta que afirma que la vida es prestada y la salud robada. Las épocas que el ser humano vivió, han olvidado su cuerpo. Las exigencias del mundo contemporáneo altera al sujeto en su capacidad financiera y efectivamente, no alcanza para sostener un equilibrio alimenticio que en todo el mundo resulta oneroso. “Tener hambre” es una sensación que indica tomar una pausa. Es conocer que nuestro cuerpo necesita energía, pero en el caso de “tener hambre” en todo momento, no estamos precisamente hablando de alimentarnos.

Las licenciadas en Nutrición, Elizabet Navarro, Elsa Longo y Andrea González, presentan bajo el sello Editorial El Ateneo, un libro fundamental para el cuidado nutricional. Se trata de Terapéutica Alimentaria Nutricional, una obra infaltable para los profesionales de la nutrición actuales o en formación. Con un estilo didáctico que ilustran y sistematizan el contenido de modo práctico, encaran a través de sus 26 capítulos, un cuidado nutricional que resulta ´necesario y útil. Es la cuarta edición de un anterior texto Técnica dieterápica, que surgió hace treinta años en la misma editorial. Cada tema comienza con una revisión sucinta de la situación patológica que sirve de base para el análisis alimentario nutricional. Una correcta alimentación en el individuo sano tiene por objetivo mantener su salud y prevenir la enfermedad.

Para alimentar a una persona que tiene alterada su salud a causa de una enfermedad, se la debe considerar como una unidad biopsicosocial, advirtiendo que la alimentación tiene como finalidad mantener un equilibrio perdido y no radica sólo en saciar el hambre, El manejo terapéutico de los alimentos deben adecuarse al estado nutricional y funcional del organismo como unidad indivisible y al contexto cultural en que vive la persona. Siempre se debe recordar que no existen enfermedades, sino enfermos.

Otro texto, y de la misma Editorial El Ateneo, es el de Daksha Devi y María Laura Colombo, “Ayurveda para todos los días”. En esta publicación se conocen no sólo los principios y secretos de la medicina tradicional más importante de la India y una de las más antiguas, conjuntamente con la medicina china, sino que se puede aprender saludables y deliciosas recetas, basadas en este sistema integral, para cocinar todos los días, teniendo en cuenta los tres doshas o biotipos que cada individuo hereda en una proporción particular que determina su naturaleza individual. Estos tres doshas: Vata, Pitta y Kapha pueden ser determinados por el lector a través de un cuestionario sencillo y altamente práctico. La calidad de su edición así como su diseño fotográfico resultan elementos valiosos que acompañan un contenido preciso y necesario.

Ayurveda para todos los días.

Ambos textos son excelentes y de material imprescindible.

Para la médica pediatra Jan Chosen Bays, existen nueve tipos de hambre:

Hambre visual: vemos algo que nos gusta y nos tienta. Presente sobre todo en eventos donde la comida resulta lo visible durante mucho tiempo. Hambre táctil: tenemos ganas de agarrar algo y comerlo con la mano. La pizza y la empanada es el ejemplo más clásico. Hambre olfativa: mmmm! ¿Y ese olor a pan tostado?.... Hambre bucal: es cuando tenemos ganas de experimentar un saber conocido. Es muy frecuente. Hambre auditiva: cuando oímos algo que nos tienta o nos tentó. Hambre estomacal: nuestro cuerpo nos avisa, y sentimos que tenemos ganas de comer. Hambre celular: nuestro cuerpo avisa y aparece cuando existe un défici de algún nutriente Hambre mental: es la hora de comer! Hambre de corazón: ligada a las emociones, a la ansiedad, a la tristeza, a la alegría. A las emociones en líneas generales.

Esta clasificación, estas variables del hambre son de carácter subjetivo

Aparecen en el uno por uno de la población y no podemos establecer una generalización con el uso de ellas. Médicos, nutricionistas, coach alimenticios, etc. todos, indican alguna sugerencia a partir de las diferencias aquí planteadas por esta lista. Así como dicen nueve clases de hambre otro profesionales indican siete y otros la generalizan aún más: Hambre de lo Inconsciente. Clasificaciones que pretenden ser rigurosas y condicionar el modo de la ingesta y si no llega a lograrse, recuerde que los lunes puede comenzar con una dieta… Esa propuesta no falla pero igual el cuerpo la hace notar. Finalmente si de frases populares podemos tener en cuenta, parece (al menos) que una es clara: Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo.

Carlos Gustavo Motta

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Pueden escucharlo todos los martes a las 20 en MEGAPSINEPOLIS el programa radial que conduce en Radio Amadeus FM 91.1.