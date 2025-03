Se cayó X y millones de usuarios quedaron sin poder comunicarse

La red social X, antes conocida como Twitter, enfrentó una prolongada caída global en la tarde de este viernes. Distintos usuarios reportaron desperfectos y problemas en el servicio de la red social.

Se espera información oficial sobre las causas que generaron la caída de X por parte la compañía liderada por Elon Musk.

Poco antes de las 16 horas (hora Argentina) no se pudo entrar a "X" por varios minutos. Los usuarios vieron aparecer el mensaje "X This page is Down", lo que disparó reportes de la falla.

La mayoría de los usuarios indicaron dificultades para cargar el feed, publicar tuits y acceder a sus cuentas.

Por el momento se desconoce el alcance de este fallo. Desde la plataforma DownDetector ha recibido miles de informes reportando el error en solo segundos.