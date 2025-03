Hacinados, sin SUBE y con pocas frecuencias: así viajan los universitarios del Este a la Ciudad de Mendoza

Estudiantes universitarios del Este de Mendoza juntaron más de 2.000 firmas y elevaron una nota al Ente de Movilidad Provincial (Emop) y a la Secretaría de Servicios Públicos para reclamar por las malas condiciones del transporte público de media distancia.

Los usuarios del servicio aseguraron que a diario sufren hacinamiento en los colectivos, bajas frecuencias, falta de aire acondicionado funcional y ausencia de una aplicación actualizada que permita ver los horarios de los colectivos, entre otras.

Los reclamos de los estudiantes son por los colectivos de media distancia que conectan San Martín, Junín y Rivadavia con la Ciudad de Mendoza. Tanto de la empresa Dicetours como de Nueva Generación.

Así viajan en los colectivos desde el Este hasta la Ciudad de Mendoza. (Gentileza)

El exceso de pasajeros por unidad es el problema más frecuente y se presenta en general con el inicio del cursado universitario. “Muchos compañeros han viajado sentados en las escaleras y en el borde de la puerta. Es un tema de comodidad y de seguridad”, afirmó María, una estudiante de Ingeniería en la UTN.

Desde Emop, aseguraron que el reclamo corresponde a la Secretaría de Servicios Públicos y que el ente se encargará de fiscalizar los aires acondicionados. Además, afirmaron que hay un cuerpo de inspectores que controla el servicio.

Para los estudiantes, la respuesta del Emop no fue suficiente y esperan soluciones para todos los reclamos. “La Secretaría no ha dado respuesta”, aseguró Santiago López, el encargado de gestionar el pedido.

Sin aplicaciones ni SUBE

La falta de una aplicación actualizada que permita verificar el estado de los horarios de los colectivos es otro punto que exigen los estudiantes del Este.

Para hacerle frente a esta necesidad, los universitarios encontraron una solución momentánea: crearon diferentes grupos de WhatsApp donde comparten los horarios de los colectivos, a qué horario llegó a la terminal y por qué parte del recorrido se encuentra.

“Es como nuestro Mendotran, donde hay más de 1.000 personas, quienes se avisan entre sí por dónde va el micro”, contó Santiago, estudiante de Derecho de la UNCuyo. En el Gran Mendoza funciona el Mendotran. (MDZ)

Por otro lado, los usuarios encontraron ciertas limitaciones al no contar con el sistema SUBE. En primer lugar, señalaron la peligrosidad porque pagan en efectivo. “El chofer tiene que distraerse mientras conduce, buscando vueltos cada vez que alguien le paga”, explicaron.

En segunda instancia, afirmaron que no gozan del beneficio del trasbordo que hace más accesible el transporte. Además, no existe la posibilidad de poder cargar online vía billetera virtual o transferencia bancaria, la única opción es ir a la terminal para realizar la carga. En el Este no hay sistema SUBE.

La implementación del sistema SUBE depende exclusivamente de la Nación. Desde la Secretaría de Servicios Públicos afirmaron que se está trabajando en ponerlo en marcha, pero se encuentran a la espera de una respuesta definitiva. Además, comentaron que desde el 2024 se implementaron mejoras en los recorridos hacia las universidades y se continúa llevando un control del uso del aire acondicionado como de las frecuencias.

Calor insoportable

Respecto al reclamo por un sistema de aires acondicionados funcionales, los usuarios del servicio añadieron que, aunque muchas unidades cuentan con el equipo, en su mayoría no se utilizan porque no están en condiciones. Como consecuencia de esto agregaron que, debido a las altas temperaturas y a la falta de ventilación, esta situación en varias ocasiones provocó desmayos y malestares en varias personas.