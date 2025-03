Parques Nacionales: convocan a una marcha federal contra la desregulación de servicios turísticos

El anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la desregulación de la prestación de servicios turísticos en los parques nacionales ha generado un intenso debate en referencia a las Resoluciones 61/2025 y 62/2025, publicadas en el Boletín Oficial este miércoles y que buscan eliminar restricciones y fomentar la competencia en estas áreas protegidas.

Sturzenegger celebró la medida en la plataforma X, destacando que permitirá ofrecer una variedad de actividades, como meditar en el Nahuel Huapi, practicar yoga en Los Alerces, realizar vuelos en globo en el Valle de la Luna y participar en caminatas con pernocte en El Impenetrable. Según el ministro, estas reformas "acercarán los parques nacionales a todos los argentinos".

Sin embargo, la medida ha generado preocupación en el sector turístico. Desde que el Gobierno hizo pública su intención de desregular la industria, distintas organizaciones que nuclean a los guías de turismo provinciales han manifestado su rechazo. Denuncian, entre otras cuestiones, que la medida impacta negativamente en el patrimonio natural y cultural, el territorio y las comunidades locales.

Las asociaciones de provincias con parques nacionales de gran afluencia turística, como Chubut, Río Negro y Santa Cruz, convocaron a los profesionales del sector y a vecinos a oponerse a la medida el próximo viernes 28 de marzo.

En particular, la Asociación de Guías de Turismo de Santa Cruz y el Colegio de Profesionales en Turismo de Río Negro citaron a una “Marcha Federal de Turismo” el mismo viernes, con consignas favor de la preservación, la conservación y la actividad turística”.

Preocupación por la profesionalización

Yohanna Villalba, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Guías de la Provincia de Santa Cruz (Aguisac), recordó que el anuncio de la desregulación fue realizado el 12 de marzo por el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen en El Calafate.

Villalba advirtió que el nuevo reglamento permite que cualquier persona mayor de 18 años, que sepa leer y escribir en español, pueda habilitarse como guía en un parque nacional, sin necesidad de contar con un título universitario o terciario.

“Antes de esta modificación, para poder habilitarse dentro de un parque nacional era necesario contar con un título, presentar documentación de respaldo, pagar un canon y rendir exámenes escritos y orales. Ahora, dentro de 30 días hábiles, ya no será necesario todo esto”, alertó Villalba. El anuncio de la desregulación fue realizado el 12 de marzo por el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, en El Calafate.

Otro de los puntos que criticó es que el nuevo reglamento permite que las agencias de viajes decidan si ingresar o no con un guía de turismo a los parques nacionales, lo que podría afectar la conservación de las áreas protegidas. “Antes era obligatorio que las agencias contrataran guías, porque somos agentes de conservación y el nexo entre la Administración de Parques Nacionales y los visitantes. Ahora eso ya no existe”, agregó la referente de Aguisac.

Además, se eliminó el registro de instituciones formadoras de guías, lo que podría desincentivar la profesionalización de la actividad. “Los estudiantes de turismo podrían preguntarse para qué seguir formándose si ahora cualquiera puede ser guía”, lamentó Villalba.

Movilizaciones en distintas provincias

A estos reclamos se sumaron el Colegio de Profesionales del Turismo de la provincia de Buenos Aires y otras entidades turísticas del país, que expresaron su “profunda preocupación y alerta” ante los anuncios de Larsen.

La Asociación de Guías del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) anunciaron que se movilizarán este viernes 28 de marzo frente a la oficina de Parques Nacionales en Villa Carlos Paz, en horas del mediodía.

La protesta busca visibilizar el rechazo a las nuevas normativas, que consideran perjudiciales para la calidad del servicio turístico y la conservación ambiental. La Asociación de Guías del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba se movilizarán este viernes frente a la oficina de Parques Nacionales en Villa Carlos Paz.

La respuesta oficial

Desde la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen defendió la medida, asegurando que “la nueva normativa no permite que las agencias de turismo contraten a quienes no son guías, sino que apunta a que puedan elegir ofrecer una excursión con o sin guía, siempre que no sea una actividad que implique un riesgo”.

También destacó que la desregulación atraerá inversiones privadas para desarrollar el turismo de naturaleza en los parques nacionales.

El debate sigue abierto y desde distintas organizaciones dedicadas a prestar servicios turísticos elevaron notas a la Administración de Parques Nacionales (APN) preocupados por esta resolución. Asociaciones del guías de la zona patagónica impulsan además amparos judiciales y reclaman una mesa de diálogo con las autoridades, entre ellas el titular de la Administración, Cristian Larsen.