La Iglesia cuestionó la baja en la edad de imputabilidad: "Los menores no son los que más delitos cometen"

La Iglesia expresó su rechazo al proyecto de ley que el gobierno de Javier Milei quiere enviar al Congreso sobre la baja de edad de imputabilidad. En este sentido, la institución consideró que "los menores no son los que más delitos cometen", y enfatizó en fortalecer las oportunidades de educación, formación laboral y mejorar la contención familiar y social.

A su vez, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, presidida por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, opinó a cerca de brindar soluciones profundas que atiendan las causas de la realidad que los interpela. Asimismo, se refirió a que la solución no pasa por bajar una edad de imputabilidad.

Por otra parte, argumentó sobre cómo la sociedad argentina sigue padeciendo consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo. "Esto ha provocado innumerables problemas, entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”, sostuvo Braida.

Luego de las declaraciones del Presidente de la Comisión Episcopal, los obispos enviaron un mensaje de solidaridad hacia las víctimas de la inseguridad, incluyendo aquellos casos en los que los delitos fueron cometidos por menores de edad. Además, hicieron hincapié sobre el foco del debate instalado. “Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”, cuestionaron.

Foto: Archivo

Para dar argumento del rechazo, la Comisión Episcopal citó datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación. En este sentido señalaron: “Los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”.

Al respecto ejemplificaron en los robos de automotores, cuyas cifras indican que los menores de 15 años solo representan el 4,74% de los inculpados en 2023, mientras que los acusados de 16 y 17 años suman un 8,75%. En tanto a lo que respecta los homicidios dolosos, los menores de 14 años fueron el 0,64% y los comprendidos entre los 15 y 19 años alcanzaron el 13,12%.

Necesidad de un abordaje integral

Los obispos insisten que el debate sobre la delincuencia juvenil requiere un abordaje integral. "La realidad es más diversa y la problemática está atravesada por una enorme cantidad de factores, que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes", explicaron.

Sobre la propuesta del Gobierno, afirman que no resulta razonable a la luz de esta realidad. “Cuando se escuchan estas voces, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”, agregaron haciendo referencia a los especialistas. “Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad y no considerar sus causas”, sostuvieron.

Además, agregaron el foco al impacto negativo del fácil acceso a las drogas entre adolescentes y jóvenes. En este sentido, recordaron que es una de los principales factores de la violencia. “La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. Por ello, es necesario combatir el narcotráfico. Pero de esto se habla poco”, afirmaron.

Con esto último, destacaron que el narcotráfico lleva décadas expandiendo su influencia en el país, generando consecuencias devastadoras en la juventud.

Por último, reflexionaron a cerca de la la responsabilidad de la sociedad en la protección y contención de los jóvenes. En este tema, sostuvieron: "Es necesario promover una cultura del cuidado que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”, y explicaron que muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social.