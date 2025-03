Anmat prohibió más de 90 productos cosméticos por riesgos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) advirtió en las últimas horas a la población sobre productos cosméticos no inscriptos ante el organismo que ocasionaron efectos adversos en usuarios. Así lo comunicaron a través de la Disposición 1960/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Se trata de más de 90 productos cosméticos de la marca Aura Colores, entre los que se encuentran alisadores de cabello, exfoliantes, mascarillas, sérums, shampoos y cremas hidratantes, entre otros. Luego de recibir una denuncia sobre estos productos, la Anmat constató que ninguno está inscripto en su registro.

Entre los productos cosméticos se encuentran alisadores de cabello que podrían contener formol. Foto: Archivo

En este sentido, el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción gestionó la baja de las publicaciones de venta electrónica de la marca Aura Colores.

Según el comunicado del Boletín Oficial, los alisadores de cabello de esta marca no solo no están inscriptos ante la Anmat, sino que también podrían contener formol como activo alisante. Vale recordar que el uso de este ingrediente no está autorizado, ya que puede generar la exposición a vapores tóxicos con potencial para causar diversos efectos nocivos en la salud del usuario y del aplicador.

La marca cuenta con alrededor de 94 productos que fueron prohibidos por la Anmat. Foto: Archivo

Ante esto, el organismo procedió a prohibir el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos mencionados de la marca Aura Colores en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto obtengan las autorizaciones correspondientes.