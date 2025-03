Los tres signos zodiacales que más mienten a sus parejas según la astrología

No todas las personas manejan la verdad de la misma manera en una relación. Mientras algunos prefieren la transparencia total, otros recurren a mentiras para evitar problemas, mantener el control o simplemente porque no pueden evitarlo. En la astrología, ciertos signos zodiacales tienen una mayor tendencia a ocultar información o maquillar la realidad cuando están con alguien.

A veces lo hacen por miedo al conflicto, otras por naturaleza evasiva o por el simple hecho de que la verdad no siempre les parece necesaria. No significa que sean desleales, pero sí que pueden ser más propensos a no decir siempre todo lo que piensan. Estos son los tres signos zodiacales que más mienten a sus parejas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Su facilidad de palabra les permite moverse con agilidad entre diferentes versiones de la realidad. No es que siempre tengan malas intenciones, pero su mente inquieta y cambiante los hace modificar la verdad según la situación. Pueden mentir para salir de un apuro, para hacer que una historia suene más emocionante o simplemente porque no recuerdan exactamente lo que dijeron antes. Su naturaleza dual les permite manejar varias verdades al mismo tiempo sin que se les note demasiado.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Su naturaleza reservada los hace expertos en guardar secretos, y no siempre comparten toda la verdad con su pareja. Escorpio miente cuando siente que revelar cierta información podría ponerlo en una posición vulnerable o quitarle el control de la relación. No es que disfruten engañar, pero su desconfianza les impide abrirse por completo. Además, si consideran que su pareja no ha sido del todo honesta con ellos, no dudarán en devolverle la jugada con la misma moneda.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Sensibles y emocionales, suelen mentir para evitarle un mal momento a su pareja. No lo hacen con malas intenciones, pero si sienten que la verdad puede causar daño, prefieren modificarla o suavizarla. También tienen una fuerte tendencia a la evasión: cuando algo les resulta incómodo o difícil de afrontar, pueden decir lo que la otra persona quiere escuchar en lugar de encarar la realidad. Su mundo de fantasía a veces los lleva a creer sus propias versiones de la verdad.