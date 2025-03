"Educar bien es educar en virtudes"

La educación en Argentina es un proceso donde se facilita el aprendizaje y el refinamiento de conocimientos, y sobre todo donde se aprenden los primeros valores humanos, es un proceso complejo que tiene comienza en el seno familiar y que continúa luego en las aulas de las escuelas.

Ya con el ciclo lectivo 2025 en pleno rodaje, recibimos en nuestra redacción a Joaquín Viqueira, director de educación de la Vicaria Episcopal de Educación y profesor de Filosofía de la Universidad Austral,

- Joaquín, bienvenido a MDZ, cuando hablamos de educación siempre empezamos hablando y reclamando lo que nos falta o lo que perdimos, pero es bueno hablar también de como estamos en este tema para la sociedad, para su progreso y desarrollo.

- En educación tenemos muchos desafíos para poder cumplir este año, pero hablemos primero de lo que tenemos en educación, que es muy bueno. Pienso que muchas veces algunos resultados en los exámenes de sistema como los test malos de PISA o los del Ministerio de Educación, aprender, obviamente nos dan cuenta de déficit, desafíos y cuestiones que tenemos que abordar porque todavía no estamos en buenos niveles de logro. Pero también es bueno ver mucho resultado educativo, que hay más cualitativo, más de proceso y de cuidado y acompañamiento de personas, de educación integral y personalizada que sí están en cada aula y en cada escuela y que nutren y alimentan a todas esas personas, a todos los estudiantes de inicial de primaria, de secundaria y que va dando un fruto que queda a veces como oculto u opacado por otros resultados más cuantitativos que también están, que son verdad y que hay que abordarlos.

No digo una cosa para dejar de lado la otra, pero saber que hay una gran capacidad de influencia positiva en cada docente, en cada aula. Me gusta la historia de Albert Camus, premio Nobel de Literatura allá por los años 60, autor de "El extranjero" y "La Peste". Él era inmigrante argelino en Francia, pero era de familia pobre, huérfano de padre y madre analfabeta. Y cómo llegó al Premio Nobel, tenía todo en contra, todo en contra. Todas condiciones de habilidad negativas. Tuvo un gran maestro, un gran maestro, a quien él, el día que recibe el Premio Nobel, le escribe un párrafo hermoso, agradeciéndole y diciéndole que todo eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por la huella que este maestro dejó.

- Evidentemente ese maestro puso mucho, pero él también puso su parte, que fue dejarse guiar

- Esto ya lo decía Santo Tomás en la Edad Media y los clásicos en la antigüedad. El protagonista del aprendizaje es el estudiante. Siempre el docente es casi instrumental, no porque sea instrumento, porque es persona, pero es guía y va como llevando, mostrando, conduciendo, guiando, abriendo horizontes. Pero si el alumno, si el estudiante no quiere aprender, es imposible obligarlo, digamos eso, porque a veces pasan esas cosas. Cómo el docente tiene otras herramientas como para lograr, por decirlo de alguna manera, tentarlo a estudiar o demostrarle que es un gran alumno o que es posible. Yo pienso que si hay tres elementos que todos los docentes intentamos, a veces nos sale mejor, a veces peor, para llevar al aprendizaje, al encuentro de lo verdadero, lo bueno y lo bello en los estudiantes.

En primer lugar, conocerlos y quererlos. El tema del vínculo pedagógico ya te ganó un montón, porque el alumno se siente querido, está en un clima de aula lindo, sabe que no lo van a retar por cualquier pavada o desproporcionadamente se siente seguro y confiado para participar, para decir no entendí. Hay un clima de aula que favorece el aprendizaje y se da cuando el docente quiere a sus alumnos personalmente y los conoce. Lo segundo es tratar de ver cómo conecto esto que yo tengo que enseñar. La regla de tres simple en matemática, la Segunda Guerra Mundial, tal otro contenido de educación ética y ciudadana.

- ¿Cómo conecto esto, con algún interés, alguna vivencia, alguna fibra de estos chicos de esta edad, en esta etapa evolutiva, y lo tercero es la pasión del docente, no?

- Si yo estoy convencido que tengo buena mercadería para ofrecer, que tengo buen conocimiento para dar, que tengo algo valioso. Se contagia. Viste cuando vos estás entusiasmado con algo, te apasiona algo que pasa, lo contagias y transmitís a otros. Esa pasión.

- Cuáles son los desafíos educativos para este año.

- Creo que uno de los primeros desafíos que tiene la educación para para poder cambiar, para poder revertir y trabajar en eso, es un bajo rendimiento académico, no es ir por ahí también si ahí muchos distritos gubernamentales como Ciudad de Buenos Aires, a nivel nación, que tiene un plan de alfabetización largado con todas las provincias del país. Cuando vamos a los resultados de los exámenes, aprender a nivel nacional los de los distritos, los PISA internacionales. Hay que mejorar esos resultados. Los resultados no son buenos. No voy a entrar en estadísticas que están disponibles para todos, pero hay mucho para transitar.

- Desde la política se ve y se está encaminando, desde las instituciones, los directivos y docentes lo ven y se está trabajando y uno se pregunta, ¿qué pasa entonces?.

- El resultado educativo lleva tiempo, los árboles no crecen tirando de las hojas y uno siembra y crea la tierra y riega, Pero hay que esperar un tiempo y eso lleva tiempo. Más allá de eso, como del proceso y el tiempo necesario del proceso. Es muy importante que a las escuelas, a los docentes, a los directivos y a las aulas, eh, Tal vez estemos pidiendo demasiadas cosas y para lograr buenos resultados en lo esencial para mí haya que tener una mirada estratégica de la política y de la gestión educativa y escolar para poner el foco en poco claro, no foco en poco que en este caso de alfabetización inicial. Para mí, en el primer ciclo de la escuela primaria de primero de tercer grado, tiene que ser lo primero, lo fundamental, el tema de las letras, conocer las letras, las palabras, leer, escribir, escuchar, hablar, ilustrar lo que leo, eh? No digo que no se enseñen otras cosas, pero me parece que en el primer ciclo de la primaria tiene que haber mucho foco, mucha fuerza y mucha dedicación en este tema de la alfabetización inicial, que después lo necesita para todos los dijiste.

- Esas dos palabras alfabetización y déficit es un conjunto que padecemos en la educación.

- Estamos muy lejos de lo ideal o de la media, por decirlo de alguna manera. Los resultados dan cuenta de que de que sí tenemos que trabajar fuerte para tener buenos resultados, que básicamente son en realidad todos los chiquitos. Al finalizar tercer grado, por poner un tope, un límite, tienen que estar alfabetizados adecuadamente. Después habrá matices distintos niveles, porque no todos tienen los mismos contextos, los mismos puntos de partida, las mismas condiciones. En sus casas, en las escuelas, pero todos al finalizar ese esa primera etapa de la primaria, tienen que estar hablando, leyendo, escribiendo, con niveles distintos, pero con un piso común.

- Es un flagelo social las adicciones, no hablo de nenes de tercer grado que hablaste, pero sí hay niños que o adolescentes, que están en este padeciendo esas adicciones. ¿Cuánto influye eso?

- Es todo un tema cómo prevenir adicciones, sobre todo en el público adolescente. Y a veces llegamos tarde. No, porque a veces llegamos cuando ya está la adicción. Claro, en el mismo adolescente y está bien acompañarlo o ayudarlo a adicciones. A veces me refiero a droga, alcohol, falta de disposición para poder llevar adelante un proyecto de vida, un estudio, un trabajo a las pantallas, las pantallas. Es todo un tema, porque pienso que la tecnología puede aportar mucho a la educación, pero también si no está como educada, guiada y orientada, puede producir mucha adicción, dispersión, consumo, culturales bajos, pornografía, apuestas y tantas otras cosas.

- ¿Cómo tratar de de evitar adicciones en el adolescente?

- Como decía San Juan Bosco, hay una tarea preventiva de poner buenos hábitos desde chiquitos para evitar malos hábitos de grande. Y claro, entonces si uno ya desde la educación primaria pone foco en la educación del carácter, en ciertos buenos hábitos y virtudes saludables de cuidar el cuerpo y de cuidar el espíritu, de apasionarse con algunos temas lindos educativos, de jóvenes, de talentos que se desarrollan esa persona buenos ya se van caminando hacia eso y en el secundario como que no tiene tanto tiempo para todo eso, más lo que decíamos recién de los vicios porque está ocupado en cosas buenas. A veces el mejor no algo malo es un sí, algo bueno. Y eso es educación del carácter de virtudes, de buenos hábitos y desarrollo de talentos desde chiquitos que apasionados por algo no se meten en cualquier cosa después de grandes, o están menos proclives o propensos a esto. Es una tarea más para los padres, para la escuela o en conjunto, en conjunto, en conjunto.

Yo creo que acá en algunos contextos de vulnerabilidad se habla de las 13 no a capilla sí colegio y club sí. Yo creo que ahí tenemos tarea de la familia, tarea de la escuela, tarea de la dimensión más religiosa, espiritual, tarea de la dimensión de los clubes sociales, deportivos. Todo ese público adulto puede estar como motivando el descubrimiento y el desarrollo de talentos para que los chicos ocupen bien su tiempo en cosas. Hay tanto por hacer tantas cosas lindas del mundo, del arte, de la ciencia, de la cultura, del deporte, que es una pena que desperdiciemos tiempo en pavadas, en porquerías que no nos conducen a nada.

- ¿Estas dos claves que dijiste eran familia y deporte, sobre todo la familia, eh? ¿Como contenerlos, como ofrecerles otras cosas más que una pantalla?

- Una vez que tienen los smartphone, los teléfonos. Yo pienso que, y esto ya es muy opinable, pero a veces veo que está como muy, muy descendido en edad del tiempo, en el que los chicos acceden al, al, al smartphone o el teléfono con WhatsApp, con Instagram, con redes. A veces son muy chiquitos. Me parece que podrían estar todavía como esperando un poquitito más, más hacia el final de la primaria y hoy eso está muy adelantado. Lo segundo que diría es hay que enseñarles a usarlo. A veces como padres cometemos el error y nadie está exento. Me pudo haber pasado a mí también como padre, de darles el teléfono como si vos le dieras un auto, viste.

Pero hizo el curso de manejo, tiene registro, sabe manejar durante seis meses no puede salir en la Panamericana. Acá es algo parecido. A veces se lo damos así, sin ninguna introducción, sin ningún coaching, sin ningún monitoreo, sin ningún enseñarle a usarlo para cosas, para cosas. Bueno, la cuestión es tenerlo ocupado un rato y a veces es el famoso el chupete electrónico, la televisión.

- Ya está entre nosotros la inteligencia artificial, ¿pueden ser alados junto con la educación o hay que ir con cuidado?.

- Puede ser más aliados de los docentes que de los alumnos. Yo pienso que puede ser un gran aliado. Más que inteligencia artificial es un instrumento, es una herramienta. Llamarle inteligencia confunde y puede ser que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a la humana. El chat GPT al docente yo creo que en la educación al menos general básica, y lo comprobamos en la pandemia hay un tema de presencialidad, de vínculo, de relación, que para educar personas hace falta relacionarse con personas humanas. Eso es imposible. Lograr el corazón a corazón si no hay vínculo humano.

Ahora, dicho esto, yo creo que hay inteligencia artificial. Es una gran pareja pedagógica para cualquier docente del país que te puede ayudar muchísimo, pero muchísimo, con buenos pro, con buenas consignas para poder planificar tus clases, para hacer rúbricas de evaluación, para poder trabajar con los estudiantes. Por ejemplo, un buen uso con los estudiantes más grandes es ver cómo ellos interactúan con la inteligencia artificial y no tanto qué respuestas me traen, sino qué le preguntaron a la inteligencia.