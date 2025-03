No maltratemos nuestro idioma: calcos semánticos, esos falsos amigos

En el “hábito inercial” de copia y uso sin análisis, los argentinos echamos mano a o adoptamos vocablos y expresiones que no son de nuestra Lengua, “amigándonos” con ellos mediante el uso cotidiano y profuso, sin saber o sin interesar que son falsos amigos, o palabras engañosas o de traducción engañosa y que representan una infiltración idiomática dañina. Son igualmente mal usados de manera habitual en los medios de comunicación.

Los calcos semánticos, son esos falsos amigos, o sea: palabras o locuciones que, perteneciendo a dos lenguas diferentes, se asemejan mucho en la forma, pero difieren en el significado. O sea, significados extranjeros para una palabra que ya existe en nuestra Lengua, lo cual origina imprecisiones importantes en la comunicación sin que el hablante lo advierta.

Los calcos semánticos, son esos falsos amigos, o sea: palabras o locuciones que, perteneciendo a dos lenguas diferentes.

Recomendación de la RAE: usar siempre los equivalentes en español.

Algunos ejemplos:

Data: usado errónea y abusivamente, como sinónimo de dato o información.

—Él siempre tiene la data.

El error proviene de tomar data que en inglés, sí es dato. Pero en español, data es fecha, plazo > Ese hecho data de 1890; Pos data (P/D) > después de la fecha.

Dramático: mal usado para referirse a un hecho que sorprende o asombra positivamente, buena, espectacular, o que no se esperaba. aplicado en relación a temas de salud, encierra un contrasentido. Se quiere decir que el cambio es radical, sorprendente, asombroso.

—¡Ya a los tres días de operado, se notó un cambio dramático!

—Después de las vacaciones tuvo un cambio dramático (muy bueno; para bien).

Debe evitarse su uso con el sentido de “drástico o espectacular”, porque está influenciado por el significado de dramatic en inglés. Pero drama, es un “Suceso infortunado de la vida real, capaz de conmover vivamente”.

Severo: calco inapropiado con el que se dice que algo es grave. Proviene de la palabra inglesa severe, (en francés séverè), pero en español, severo, tiene otro significado: se aplica a personas con el sentido de “adusto, rígido, riguroso, duro en el castigo” por lo que sirve como calificación del carácter de alguien.

Los argentinos echamos mano a o adoptamos vocablos y expresiones que no son de nuestra Lengua.

Los usos erróneos son:

Severa enfermedad, (lesión, inflamación, hemorragia, fractura, etc.).

Severas inundaciones (tormentas, sequías, daños, reformas, etc.)

Corresponde entonces, usar grave (o serio) y no severo/a.

Consistente con: La expresión “ser consistente con” no significa lo mismo que la inglesa to be consistent with, para la que existen otras alternativas en español según el contexto.

En inglés, to be consistent with significa “ser consecuente con”, “estar de acuerdo con” o “ser compatible con”. Solemos leer u oír frases como: “Se confirmó un gran ruido consistente con una explosión […]”, o “Esa actitud, no es consistente con la doctrina de […]”. Sin embargo, en español, consistente significa: “Que tiene estabilidad, solidez, fundamento o duración”.

Por lo tanto cuando se quiere expresar que algo es compatible, coherente, que está de acuerdo a, que se ajusta, etc., no debe usarse consistente, sino: “Es compatible con”, o “Es coherente con”. En los ejemplos citados, lo apropiado sería entonces decir: “Se confirmó un gran ruido compatible con una explosión […]”

“Modificar el vocabulario por préstamos o calcos de traducción, equivale a cambiar la lengua en otra más distinta.” Jhon Lyons (1932-2020), lingüista británico. Hugo Funtanillas.

* Hugo Funtanillas. Médico veterinario. Miembro honorario de la International Farrier Academy (IFA).

hugofunta52@gmail.com