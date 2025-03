Paro general de la CGT: qué pasará con el transporte público

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este jueves para definir la fecha y modalidad del nuevo paro general en reclamo por el programa económico del presidente Javier Milei. De acuerdo con lo que trascendió, la central sindical realizará la medida de fuerza el 10 de abril, con la posibilidad de sumar una movilización el día previo.

El ala más opositora de la CGT fue la principal impulsora de la medida de fuerza, en el contexto de creciente tensión con el Gobierno. La decisión se toma tras la marcha por los jubilados realizada la semana pasada, en la que se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Paro de la CGT: se confirmó la adhesión del transporte público. Foto: NA.

En tanto se espera la definición por parte de la CGT, la Agencia Noticias Argentinas informó que dos gremios del transporte público de Buenos Aires confirmaron su adhesión al paro general.

Desde la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, se espera que se sume a la medida de fuerza, lo que afectaría el servicio de colectivos a lo largo de la jornada. Por otra parte, La Fraternidad, el gremio de maquinistas liderado por Omar Maturano, también anticipó su adhesión, lo que podría interrumpir el servicio ferroviario en la jornada de paro.

Cabe señalar, igualmente, que la convocatoria de la UTA no asegura que se plieguen todos los trabajadores del sector, sino que existe una agrupación opositora integrada por los trabajadores del Grupo Dota. Desde esta línea mantienen una marcada postura contra el paro, algo a lo que se han sumado también trabajadores de distintas empresas que no forman parte de Dota, como los empleados de las líneas 68 y 152, que no se adhirieron al último paro general.

El pliegue o no de la UTA está atado también a las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias, por lo que no se descarta que, en caso de haber una medida de fuerza, no sea el mismo día que la CGT. Hasta el momento, las primeras versiones aseguran que el gremio se plegará a la medida de Héctor Daer, pero estará atado a los intereses propios de los colectiveros.