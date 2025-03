La increíble carrera de obstáculos en una oficina del Correo Argentino

Es una situación cotidiana. Solo debía enviar una carta documento. A los efectos de obviar el engorro del estacionamiento y con buen criterio, quien me llevaba me recomendó: ”vamos a la sucursal de General Paz y Chile. Normalmente no hay gente”.

En el lugar había una sola persona que realizaba un trámite. Por eso la atención fue inmediata. Finalizada la operación de envío de la carta, había que abonar. “ Efectivo, Modo o Mercado Pago”, me informa la agente pública. “Tengo tarjetas de débito o crédito”, respondo. Y comenzaron los problemas. “No funcionan los posnet... y ya puse los sellos”, replicó la empleada.

La oficina de correo.

Intríngulis. Atiné a consultar a quién me llevó hasta el Correo. Tenía el sistema "Modo", con lo que él debió pagar en mi nombre. Salvado el obstáculo por el amigo.

Correo Argentino, empresa nacional, en este caso el edificio sucursal luce desvencijado, no tenía posnet que funcione. Ninguno.

Una foto de la realidad habitual. No es relevante para los cultores del estatismo asfixiante, en demasiadas oportunidades inútil y no al servicio del ciudadano, que con sus impuestos costes el funcionamiento, que no funciona a plenitud. No importa ni interesa.

Vamos Argentina, nac and pop.