Ruta 40: ¿cómo se encuentra la megaobra que conecta Mendoza con San Juan?

Las obras en la Ruta 40 a la altura de la entrada a Lavalle pasaron a ser una ilusión luego de que el presidente Javier Milei tomara la decisión de paralizar la obra pública. Quienes transitan por la zona se ven perjudicados por el deterioro que presenta ese tramo de la ruta mientras que, desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que los trabajos se encuentran "neutralizados".

La 40 no es solo una ruta clave para todo el país debido a su extensión, sino que también es un corredor turístico crucial que resulta fundamental para el tránsito del sector productivo. En el caso de la obra que conecta Mendoza con San Juan, el avance físico es cercano al 53% y está paralizada desde hace tiempo. Las obras de la doble vía tienen una extensión de 18 kilómetros entre el Acceso al Aeropuerto El Plumerillo y la intersección con la Ruta Provincial 34.

Las obras se encuentran paralizadas. FOTO: ALFREDO PONCE/MDZ

El proyecto inconcluso también contempla la ejecución de los puentes Paso Hondo Ruta Provincial 23, San Ramón y El Pastal y un puente intercambiador en la Ruta Provincial 34 Lavalle. Este último es cuestionado por los vecinos de la zona ya que se eliminaría el actual ingreso al departamento de Lavalle.

Hasta hace unos días, el trayecto que comunicaba el Aeropuerto con la provincia de San Juan tenía un tramo por tierra. Hoy el recorrido va por una vía paralela al trazado proyectado, si bien el asfalto se encuentra en buen estado, transitar por la zona se vuelve caótico especialmente en horarios de mucho flujo vehicular ya que la vía es de una sola mano.

FOTO: ALFREDO PONCE/MDZ

Días atrás Sergio Rinaldo, gerente general de la Unidad de Negocios Noroeste de Aeropuertos Argentina 2000, expresó su preocupación por la paralización de la obra de la Ruta 40 que depende de Vialidad Nacional y los hechos de inseguridad que tienen lugar en la zona. Si bien el proyecto de refuncionalización del Aeropuerto El Plumerillo beneficiará a los pasajeros, las mejoras se ven opacadas por la falta de previsibilidad en torno a los trabajos en la doble vía ya que no hay certezas de la reactivación de las obras sobre el trazado vial.

"La obra está interrumpida al norte pero nunca empezó del lado del sur, se hizo una refuncionalización de la parte del acceso de Las Heras con algunas losas, pero hasta ahí se llegó. Tenemos interacción con Vialidad Nacional pero lo que sabemos es que no hay recursos, no tenemos ninguna novedad. Mientras mejor infraestructura nosotros podamos proveer y nos pueda proveer la Nación o la provincia que lógicamente se complementan... También tenemos algunos problemas de inseguridad en el sector pero no es jurisdicción del aeropuerto", expresó Rinaldo.

FOTO: ALFREDO PONCE/MDZ

A pesar de las mejoras en la infraestructura y la conectividad, la deuda pendiente está relacionada con una obra pública que trae dolores de cabeza a quienes circulan hacia y desde San Juan pero también a las autoridades provinciales que solicitan a Nación una mayor celeridad en los procesos.

¿Cómo es el proyecto para refuncionalizar el aeropuerto?

La inversión para refuncionalizar el aeropuerto de Mendoza asciende a los US$10 millones y comenzará en el mes de agosto. A diferencia de otras oportunidades, mientras se desarrollan las obras la operatividad del mismo no se verá afectada. Se realizará un trabajo en dos etapas, la primera fase será de 6 meses y la segunda fase de 8 meses. "Estimamos que entre agosto y septiembre estaremos listos para comenzar con los trabajos", dijo Rinaldo y agregó: "Los principales cambios tienen que ver con la capacidad operacional del aeropuerto. Lo que estamos haciendo es agregarle un millón de pasajeros al aeropuerto, eso es un 40% de capacidad, lo que nos permite operar dos vuelos más por hora".

Entre las modificaciones se destacan más áreas destinadas a los servicios gastronómicos, salas VIP y la ampliación de los sistemas de embarque pero no se trabajará sobre la pista, rodaje y plataforma.

Otra de las novedades es que se está trabajando en una opción de reconfigurar espacios con la IV Brigada para los vuelos privados que llegan a la provincia. "Hemos tenido un incremento importante durante los últimos años de vuelos privados que vienen a Mendoza. Eso le agregaría capacidad a la terminal, si pudiésemos trasladarla a otro sector, la terminal tendría aún más capacidad de plataforma y pista para operar", contó Rinaldo.

"Hoy llegan a la provincia una buena cantidad de aviones. De distinto tamaño, aviones más grandes, más chicos. Pero es un movimiento que para el aeropuerto ya genera una necesidad de adaptarnos a esa especialidad", agregó.