Gato cerrajero: ayuda a abrir la puerta a sus dueños y se vuelve viral en TikTok

Un video viral de TikTok ha dejado a millones de usuarios asombrados por las sorprendentes habilidades de un gato. El clip, publicado por la usuaria @lucianmakeup, ha superado los 13 millones de visualizaciones y los más de 2 millones de "me gusta", convirtiéndose en un fenómeno de Internet. La razón de tanto asombro: un gato que logró ayudar a sus dueños a entrar a su casa, abriendo la puerta como si fuera un experto cerrajero.

El protagonista de esta historia es Aquiles, un gato que ha sido apodado "el gatito cerrajero" por su dueña. El video fue compartido con la descripción "Nos quedó una llave adentro y nos salvó nuestro gato que sabe abrir puertas". En él, sus dueños lo llaman desde el otro lado de la puerta, pidiéndole que les abra. Para sorpresa de todos, Aquiles lo hace, demostrando su destreza.

Este comportamiento no es tan raro en los gatos, ya que su curiosidad natural y su capacidad para aprender por observación los lleva a descubrir cómo manipular objetos como manijas. A través de la experimentación, muchos gatos aprenden a abrir puertas, como el caso de Aquiles.

Mira el video viral

Tras el éxito de la hazaña, los dueños no pudieron evitar felicitar a Aquiles, diciendo: "Muy bien amor, te amo" y "sos un capo". Los comentarios en el video no tardaron en llegar, y los usuarios de TikTok comenzaron a bromear con la situación: "Aquiles: yo no soy portero de nadie, la última vez", "Van y le compran un kilo de pechuga para el", fueron algunos de los divertidos comentarios que se hicieron virales.

Con más de 13 millones de visualizaciones, Aquiles demuestra que, más allá de su ternura, los gatos pueden sorprendernos con sus increíbles habilidades y su capacidad para ayudarnos en situaciones inusuales.