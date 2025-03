Estacionamiento medido digital: qué pasará con los adultos mayores que no sepan acceder a la app

Desde el 1 de abril, el Estacionamiento medido digital dejará de ser gratuito en la Ciudad de Mendoza. Pero muchos se preguntan qué pasará con los adultos mayores o turistas que no puedan o quieran acceder a la aplicación. Para ellos se encontrarán diversos puntos de venta en comercios adheridos para realizar la carga de crédito a la patente.

El sistema funciona en cinco calles principales de la ciudad: Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano (entre Juan B. Justo y Pedro Molina), Sarmiento (entre Belgrano y 25 de Mayo) y Tiburcio Benegas (entre Arístides y Rufino Ortega).

Las formas para acreditar la carga: aplicación, Qr y puntos de venta

En primer lugar, se puede cargar crédito con el celular por la aplicación o a través de los QR ubicados en la señalética de la vía pública, que al escanearlos se encontrará habilitada la opción de carga.

Desde el 1 deabril el estacionamiento medido costará $300 la media hora.

Para aquellas personas que no puedan o no quieran descargar la App por diversas razones, ya sea por falta de acceso a internet, dificultad para utilizar la tecnología o simplemente porque no quieran descargarla, se habilitaron puntos de venta.

En ese caso, deberán acercarse al comercio para que el vendedor del punto cargue crédito a su patente. “Se les pide número de celular y de patente, la persona encargada los ingresa al sistema y una vez verificado los datos se les otorga un ticket de pago”, afirmó Melanie Fernández, vendedora de un punto de venta.

Para las personas con discapacidad, el estacionamiento seguirá siendo de la forma tradicional. El horario de funcionamiento es de lunes a jueves de 8.00 a 00.00, mientras que los viernes y sábados se extenderá hasta las 2 de la madrugada. La media hora costará $300.

Asistencia para conductores

Para aquellas personas que al llegar al estacionamiento tengan dudas, habrá personal dedicado a proveer la información necesaria. Por esto, Federico González, fiscalizador general de la Secretaría de Hacienda de la Ciudad de Mendoza, explicó que los conductores serán asistidos por los “controladores” que están identificados con chalecos naranjas y una credencial. Su función es orientar a los usuarios sobre el funcionamiento de la plataforma y supervisar su correcto uso.

Las zonas donde funcionará el estacionamiento medido digital. (MDZ)

“Ellos te asesoran para saber cómo descargarte la aplicación, cómo se registra, cuáles son los precios de las cargas y cuáles son los puntos de venta”, afirmó el fiscalizador González. Además, los “controladores” tienen la tarea de ir chequeando las patentes y advertir si están dadas de alta en el sistema.

Luego de poco más de cuatro meses de prueba, el sistema ha mostrado una alta aceptación entre los conductores, con más de 21.000 usuarios registrados en la aplicación oficial.