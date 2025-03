El fotógrafo herido por una bomba de gas lacrimógeno en el Congreso presentó una leve mejoría tras dos días internado

Pablo Grillo resultó gravemente herido tras recibir el violento impacto de un tubo de gas lacrimógeno en su cabeza, producto de la represión policial durante la manifestación de jubilados y barrabravas en las inmediaciones del Congreso de la Nación. A raíz de ello fue rápidamente trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde fue operado y rescatado.

Fabián, padre del fotógrafo herido mientras documentaba los incidentes durante la represión policial, dialogó con Urbana Play y contó: "Ayer hubo una leve mejoría por lo que nos comentaron los médicos, sin hacernos falsas expectativas, dentro del cuadro que tiene. Los dos pasitos que dio fueron positivos".

Según se informó, Grillo, de 35 años, continúa con asistencia mecánica respiratoria, bajo los efectos de sedoanalgesia y con vasopresores para contener su estado que sigue siendo crítico.

"Pablo es mi ídolo. Es buena gente. Él hizo un curso en Argra. y estuvo trabajando en México haciendo fotografía en cine. Lo suyo no sólo es la fotografía. Lo suyo son los animales, las plantas, la cocina, el baile, la música, el arte", agregó Fabián Grillo. Además, agradeció que recibió llamados de Axel Kicillof, gobernador bonaerense; Julián Álvarez, intendente de Lanús; y Nicolás Kreplak, ministro de Salud de Buenos Aires.

Momentos después del disparo en la cabeza que hirió gravemente a Grillo. Foto: NA.

También recibieron la visita del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, quien se acercó y pasó un rato con ellos para ver qué necesitaban. Al mismo tiempo señaló que nadie del Gobierno nacional se puso en contacto con la familia, a pesar del tratamiento peyorativo que se le dio en los primeros momentos de conocerse la dramática situación ocurrida.

Misa por Pablo Grillo en la puerta del Hospital Ramos Mejía. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ.

El padre del fotógrafo remarcó también: "Hoy, con el nivel de bronca que me genera Bullrich, no le pegaría en la cabeza con una piedra. No me cabe en la cabeza. No lo entiendo. Es un tema humano no ideológico".

Por otro lado, comentó que la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina posee la tarjeta de la cámara de Pablo Grillo con el fin de analizar y ver si el joven logró captar algo antes de recibir el disparo del tubo de gas lacrimógeno en su cabeza.