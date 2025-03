La reconstrucción de la ciudad, en manos de los vecinos y la Armada

Bahía Blanca es una de las principales ciudades del país, pero la gran inundación del último fin de semana la dejó en ruinas y aún, a casi una semana del desastre, siguen los vestigios de la destrucción que causó. En ese contexto, los vecinos comienzan cada día con la esperanza de que la situación cambie a fuerza de sus manos, intentando dejar sus hogares y locales comerciales como antes del dramático hecho que dejó, al menos, 16 muertos y decenas de desaparecidos.

En el centro de la ciudad, que todavía tiene los vestigios del desastre en sus calles y donde ni siquiera ahí puede tenerse una buena comunicación telefónica o de internet satelital, vecinos dialogaron con MDZ y relataron sus vivencias tanto durante la inundación como en los días subsiguientes.

María, comerciante que pudo abrir recién ayer su local tras el temporal, asegura que su fe por San Expedito la protegió a ella, a su familia y al local de la catástrofe. Su local está ubicado sobre calle Colón, a una cuadra de la plaza Rivadavia, la principal de Bahía Blanca. Sin embargo, empatiza con los vecinos y colegas que perdieron todo y reclama un apoyo económico por parte del Estado.

Personal de Infantería de la Armada vaciando un sótano en el centro de Bahía Blanca. Foto: Agustina Castro/MDZ.

Además explicó que, principalmente en el centro de Bahía Blanca, no hay luz porque "hay muchos sótanos y la napa sube, entonces les agotan los sótanos y se vuelve a subir el agua, entonces los transformadores quedan expuestos y hace que se produzca un problema mayor. En realidad los locales que pudieron abrir son los que pudieron recuperar algo y armarse de algo para poder abrir, la gran mayoría está cerrado porque realmente fue una catástrofe con todas las letras, así que esto no tiene una solución tan rápida y si el Estado no nos ayuda... pero a los comerciantes no saben cómo hacer para seguir adelante, es una situación muy difícil la que están pasando, la mayoría de los comercios son su sostén de vida".

Un exmilitar que vive en el centro también comentó que tras la inundación quedó dañada toda la alimentación eléctrica, lo que los dejó sin agua en todo el edificio. Además, destacó: "Si la gente que vive acá no se hubiese movido, no estaríamos en la condición que estamos ahora. Seguimos sin agua, seguimos sin luz, pero ya escapa a nosotros. Ya dependemos de Edes puntualmente". Además comentó de los esfuerzos que requirieron los primeros pasos de la reconstrucción: "Primero agarramos secadores para ir desagotando. Justo tenemos la ubicación en un pozo y tuvimos que conseguir una bomba de achique. Conseguir combustible, meter la mano al bolsillo para comprar combustible. Todo voluntad propia y conseguimos ayudarnos entre todos".

Nair, una comerciante de ropa, comentó: "Tenemos que levantar el piso, nos afectó todos los muebles y recuperar la pérdida de la mercadería completamente. Cuando vinimos nos encontramos con que el agua nos rompió el vidrio y nos arrancó las puertas. Queda volver a empezar". "Tengo otro local en Ingeniero White donde nos entró 80 centímetros de agua y acá nos entró 1,40 metros, así que decidí arrancar por allá. Recién hoy, después de seis días los chicos pudieron abrir allá y ahora comenzamos por acá".

