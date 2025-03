El misterio de la Luna de sangre: por qué se llama así y supersticiones que despierta

La Luna de sangre es un fenómeno astronómico que ocurre durante un eclipse lunar total. En ese momento, el satélite natural de la Tierra adquiere un tono rojizo o anaranjado, generando un espectáculo visual imponente. Este efecto se debe a la posición de la Tierra entre el Sol y la Luna, lo que provoca que la sombra terrestre cubra completamente la superficie lunar.

El color rojo característico se origina en la manera en que la atmósfera terrestre filtra la luz solar. Al atravesar la atmósfera, las ondas de luz de menor longitud, como el azul y el verde, son dispersadas por las partículas en el aire. En cambio, las ondas más largas, como el rojo, logran atravesar con mayor facilidad y alcanzan la Luna, otorgándole ese matiz similar al de la sangre.

Mitos y creencias que despierta esta Luna de sangre

A lo largo de la historia, este evento ha sido observado y documentado por diversas culturas, que le han atribuido significados simbólicos y religiosos. En algunos lugares, se considera un presagio de cambios o eventos sobrenaturales, mientras que en otros se interpreta como un simple fenómeno natural. En la Biblia, por ejemplo, se menciona la transformación de la Luna en sangre como un presagio del fin de los tiempos, lo que ha influido en el temor de algunas sociedades cristianas hacia los eclipses.

En distintas tradiciones populares, este tipo de eclipse ha estado ligado a creencias sobre su impacto en la vida de las personas. En ciertas comunidades, se advierte a las mujeres embarazadas que no salgan durante el evento para evitar que sus hijos nazcan con manchas o lunares. Aunque la medicina ha descartado cualquier efecto físico, algunas culturas han mantenido rituales para proteger a los bebés, como cruzar ganchos de ropa o llevar hilos rojos.

Los pueblos mayas también han desarrollado interpretaciones sobre estos eclipses. Algunos creen que representan una lucha entre el Sol y la Luna, mientras que en otras comunidades de Guatemala se dice que un murciélago gigante devora al Sol durante el evento. En la península de Yucatán, se asocian estos fenómenos con conflictos entre ambos astros, reflejando una cosmovisión en la que el equilibrio cósmico se ve temporalmente alterado.

Desde 2022 que América no experimenta un evento de este tipo. Fuente: Shutterstock.

Más allá de las creencias y mitos, la Luna de sangre sigue siendo un espectáculo impresionante. Su explicación científica no ha disminuido el interés que despierta en quienes la observan, ya sea como un evento astronómico fascinante o como un símbolo cargado de significado.

Cuándo se verá la Luna de sangre en Argentina

Desde 2022 que América no experimenta un evento de este tipo. En Argentina, la "Luna de sangre" se podrá ver entre las 2:09 am y 5:48 am. En diferentes partes del país se pondrán telescopios a disposición para ver este fenómeno astrológico. Disfrutemos el eclipse de Luna de este mes, porque el próximo de este tipo, visible desde Argentina, será recién el 28 de agosto de 2026.

El eclipse, denominado como Luna de sangre, tendría su punto máximo a las 3: 58 am, hora de Argentina.