Alerta de Anmat: prohíben el uso de un nebulizador en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un nebulizador falsificado que no cuenta con registro sanitario. La medida fue comunicada este lunes por la mañana a través de la Disposición 1515/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Se trata del producto médico "HOSPITAK nebulizador de volumen largo, REF 930-E, manufactured for Unomedical Inc. USA". Este dispositivo no posee datos de importador en Argentina ni número de registro, fecha de fabricación o número de lote.

La medida se comunicó en la

Disposición 1515/2025 del Boletín Oficial. Foto: Archivo

Debido a la falta de información sobre su origen legítimo y su idoneidad para el uso, el Departamento de Control de Mercado recomendó prohibir su comercialización y distribución en todo el país. La decisión de la Anmat busca advertir a pacientes y profesionales sobre los riesgos que implica el uso de un producto médico falsificado.

La investigación sobre este nebulizador comenzó tras una denuncia que alertó sobre la circulación de unidades falsas en distintos puntos del país. En respuesta, el Departamento de Control de Mercado realizó una inspección en la sede de la firma BIOMEDIK, de Cristian Marcelo Martin, ubicada en la calle Entre Ríos 574 de la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, donde el responsable exhibió la habilitación como distribuidor de productos médicos.

La prohibición busca advertir a pacientes y profesionales sobre los riesgos que implica el uso de un producto médico falsificado. Foto: Archivo

Sin embargo, no pudo presentar documentación que acreditara la compra del nebulizador y, hasta el momento, el Departamento de Control de Mercado no ha recibido información que respalde la tenencia del producto.