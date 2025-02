A dos meses de la detención del gendarme en Venezuela, su esposa denunció que sigue incomunicado

A un mes de la detención de Nahuel Gallo, el gendarme argentino capturado por las autoridades en Venezuela, este sábado habló María Alexandra Gómez, su esposa. Denunció que su marido sigue "incomunicado" y "sin acceso a un tribunal", mientras el Gobierno argentino mantiene gestiones diplomáticas para conocer su situación.

"Parece mentira que ya mañana sean dos meses sin Nahuel, han sido durísimos", expresó Gómez desde Venezuela, en declaraciones a radio Splendid.

"Es horrible no saber nada de él. Está detenido e incomunicado, no hemos tenido ningún tipo de información", denunció y agregó: "No entendemos lo que está pasando".

Nahuel Gallo trabajaba en Mendoza.?????

De acuerdo al relato de Gómez, Nahuel Gallo ya cumplió 60 días de detención sin haber sido presentado ante la justicia venezolana.

Además, aseguró estar en contacto con representantes de la Cancillería argentina, quienes, según indicó, "siempre" le brindaron "apoyo". Aunque afirmó que todos sus intentos legales para comunicarse con Gallo fueron infructuosos.

"Nosotros hemos intentado todo lo legalmente posible para comunicarnos con Nahuel y no hemos tenido ningún tipo de respuesta", lamentó.

La esposa del gendarme remarcó que su marido es una persona "totalmente apolítica" y ratificó que "no fue enviado por el Gobierno argentino".