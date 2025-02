¿Qué significa para Argentina salir de la OMS?: la opinión de un especialista

El infectólogo Hugo Pizzi analizó en MDZ Radio las posibles implicancias de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un contexto donde también Estados Unidos evalúa abandonar el organismo. "El aporte de Estados Unidos va a golpear fuertemente los cimientos, porque eran mil millones anuales. Lógicamente lo de Argentina es insignificante, pero lo de Estados Unidos se va a notar desde el primer momento", destacó.

Pizzi expresó sentimientos encontrados respecto a esta decisión. "Me da mucha pena salir del organismo ecuménico de las ciencias médicas mundiales, pero también debo reconocer que en los últimos años la Organización Mundial de la Salud se politizó mucho. El politizarse impacta en el grupo de expertos que eran mentes brillantes, la prueba evidente de que en la última pandemia hubo muchos errores".

Escuchá la entrevista completa:

Entre los errores que mencionó, Pizzi recordó: "El caso nuestro, cuando la OMS, a través de su secretario general, dijo en plena pandemia que dejemos los barbijos porque no tenía nada que ver esta enfermedad por vías aéreas superiores. La Universidad Nacional de Córdoba quedó sola en el mundo, pero contundentemente siguió defendiendo que era una aerolización que entra por nariz y por boca. Después hubo muchos errores con el tema de la cuarentena, que cómo era, que cómo había que hacerlo, cómo había que delinearlo y demás. O sea, cosas raras que en otras épocas no sucedían".

Consultado sobre el impacto para la población, el especialista afirmó: "¿Qué significa para el ciudadano común esto? Nada. El mundo se acomoda inmediatamente, los laboratorios productores de vacunas los tenemos, los laboratorios privados siguen produciendo vacunas, Merck está pronto a sacar una nueva para el Dengue, ya está toda lista, con el Butantan, la gente de Pfizer y de Moderna siguen adelante. Ahora les han permitido poner en el mismo frasco la antigripal y la anticovid, entonces el mundo sigue".

Pizzi también resaltó el rol de las comunicaciones y la ciencia global. "Este es el mundo de las comunicaciones, y el mundo de las comunicaciones suplanta, subsana infinidad de cosas, porque están todas las universidades con sus equipos técnicos científicos, están todas las entidades privadas, todas las entidades gubernamentales a los países vecinos. Son cuestiones políticas que van más allá de la comprensión que uno puede tener para la parte ejecutiva. Pero no hay que preocuparse".

Respecto a la situación del sistema de salud en Argentina, el infectólogo señaló: "En general, en el transcurso del tiempo, sin hacer target aquí en este último gobierno, hubo determinada cantidad de recursos y no siempre se utilizaron bien, y no siempre estuvieron las personas adecuadas o más brillantes al frente de los programas y demás. Yo creo que hay que acomodar las cosas, hay que hacer los diagnósticos de situación, ver qué tipo de líneas de investigación hay, cuáles son las que son útiles para el país, cuáles son las que implican gastos y no son útiles. Hay que hacer una revisión general".

Finalmente, Pizzi manifestó su expectativa de que el sistema se ajuste a las nuevas condiciones: "Todo se va a ir acomodando, independientemente de qué gobierno esté. Yo no tengo nada que ver con la política, jamás tuve nada que ver con la política, lo único que he hecho es asesorar, pero creo que tiene que ir acomodándose todo y vamos a tener que adecuarnos a las circunstancias. Espero que no venga ninguna epidemia, espero que estemos tranquilos todos y que seamos coherentes".