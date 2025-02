Caso Vidal: el vuelo imposible de un auto desde la Ruta 2 hasta México en una noche

La Argentina es un país que guarda una incontable cantidad de historias que van desde la mitología hispanoamericana hasta las que habrían ocurrido en una cancha de fútbol, aunque no es lo mismo hablar de Alma Mula que de si Mostaza Merlo dijo o no que tenía un solo pulmón “como todos”. El Caso Vidal no es ni una ni otra, suena tan insólito que parece inverosímil, pero fue parte de la agenda de los medios y hasta se dice que desencadenó un posible conflicto diplomático en plena dictadura de Juan Carlos Onganía.

Era una noche en la que el matrimonio Vidal se despidió para ir desde Chascomús hasta Maipú, 156 kilómetros al sur por la Ruta 2. Como mucho serían dos horas de viaje. Teniendo en cuenta que era 1968, los viajeros se encontraron en medio de las pampas, solos, bajo la cúpula del firmamento que ofrecía poca luz por ser luna nueva o apenas creciente. La única luz eran las estrellas y las luces de su Peugeot 403.

Faltaba más de un año para que el hombre pisara la Luna y los viajes espaciales eran más un sueño de las potencias o una mera ficción americana que otra cosa. Los viajes ruteros, en cambio, eran cotidianos y más aún en el interior de la provincia de Buenos Aires. Los Vidal viajaban con los Rapallini, como si se tratara de un convoy que se dirigía desde Chascomús hasta Maipú, pero los Vidal nunca llegaron.

Los pueblos de la zona vivían con consternación el hecho ya que parecía algo sacado de una novela de Verne o de una película hollywoodense, de esas que pasaban en las maratones que de la capital. El miedo era porque los Rapallini recibieron un llamado dos días después, en el que don Vidal comentaba que una niebla los envolvió en el camino y aparecieron en una ruta rural mexicana.

El hombre, relató a sus cercanos, que al salir de Chascomús lo encontró en el camino una densa niebla blanca, por lo que bajo la velocidad para atravesarla y así evitar accidentes. No hay más recuerdos que el tal Vidal haya expresado sobre esa noche, sino que, dos días después, despertó en un lugar extraño, ya con el sol brillando en el firmamento. Estaban en México, a más de 7.490 kilómetros.

Según relatos que llegaron a la prensa de la época, el matrimonio encontró su auto con la pintura quemada como si un rayo le hubiera caído directamente, pero sin afectarlos a ellos. Los relojes, detenidos, congelados como si el mismo tiempo hubiera sido el que se paró al entrar en esa misterios niebla en la Ruta 2.

En la comunicación telefónica con los Rapallini, el señor Vidal comentó que iban a volver vía aérea, por lo que la familia maipuense se dirigió hasta Ezeiza para recibirlos tras la impensada travesía. Doña Vidal bajó del avión en plena crisis nerviosa y debió ser internada de forma inmediata. Nunca nadie supo más que pasó y la familia Vidal entró en el ostracismo absoluto hasta perderse su rastro.

Periodistas de los más grandes diarios de la época buscaron encontrar qué pasó con esta familia y La Razón aseguró que accedió a contactarse con los Rapallini, quienes relataron que el señor Vidal les contó que el Peugeot 403 fue llevado hasta un laboratorio en los Estados Unidos para su investigación y que los americanos les obsequiaron uno nuevo.

Señorans y la dictadura de Onganía

La noticia pasó desapercibida para la historia, pero no para el Gobierno de aquello momento que se encontró con dos ciudadanos argentinos secuestrados y trasladados a México, abandonados a la deriva en una ruta rural de aquel país. La dictadura autodenominada Revolución Argentina se encontró entonces con una crisis impensada, ya que era innegable que los Vidal estaban en México, pero era inexplicable cómo llegaron.

Apareció entonces la oscura figura del general de brigada Eduardo Argentino Señorans, artífice de La noche de los bastones largos. ¿Qué tenía que ver este personaje en la historia de los Vidal? Era un hombre con mucho poder, a cargo del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, y acceso a información sensible del Gobierno. Este habló con Fabio Zerpa y aseguró que el Caso Vidal fue real, pero que los Vidal no existían, sino que era un nombre clave para que estos no fueran perturbados.

A pesar de ello, la información oficial, fuera del relato del ufólogo uruguayo de gran trayectoria en la argentina, el Gobierno argentino jamás reconoció estas versiones y trató de absurdo el caso y desde la delegación diplomática nacional en México nunca se confirmó nada en absoluto, ni siquiera la presencia de este matrimonio en aquel país.

“Che ovni”: ¿una mentira para promocionar una película?

El 7 de agosto de ese año, con el eco del Caso Vidal todavía resonando en algunas redacciones, se estrenó el filme Che Ovni de Aníbal Uset, por lo que muchos destacaron que el mítico caso de la Ruta 2 no fue más que una treta para promocionar la película del cineasta argentino.

El argumento de la misma no daba crédito para creer que así no era: un cantante de tango manejaba su Peugeot 404 por la ruta cuando un plato volador lo abduce y aparece conduciendo por las calles de Madrid, al punto tal de “cruzarse” a Juan Domingo Perón en la capital española, cuando este se encontraba exiliado allí. Póster de la película "Che Ovni" (1968) de Aníbal Uset

Uset, fallecido en 2015, fue entrevistado en 1997 por la revista La Cosa, en la que aseguró que no se trató de más que una fantasía suya y que “paralelamente a eso hubo una historia de que ese hecho fantástico se empezó a relacionar con un hecho de la realidad”. Aclaró también que “se creó una leyenda que no fue tal, hasta el día de hoy no creo que haya existido ese matrimonio Vidal”.

El periodista y escritor Alejandro Agostinelli, especializado en casos misteriosos ocurridos en la Argentina, también dialogó con Uset como parte de su investigación sobre el Caso Vidal, llegando a la conclusión de que el matrimonio desapareció dos veces: "La primera vez, de Chascomús; la segunda, de la realidad".