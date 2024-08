Las imágenes de un supuesto ovni avistado en Brasil y un final inesperado

Vecinos del estado de Minas Gerais, en Brasil, se vieron sorprendidos por la repentina aparición de un supuesto ovni en el cielo nocturno.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes pero, para decepción de muchos, el supuesto objeto volador no identificado no terminó siendo lo que esperaban.

Hay que destacar que en los primeros videos las pruebas de un platillo volador parecían irrefutables: incluso la mayoría destacó la calidad de la imagen.

Sin embargo, horas más tarde llegó la explicación y el fin del misterio.

Lo que a simple vista parecía un ovni, no era más que un barrilete con luces led que terminó engañando a todos. ¡Mirá el video!