Incendios en El Bolsón: la desesperada lucha de los bomberos por apagar el fuego

En un verano marcado por devastadores incendios en la Patagonia, Río Negro sufre la pérdida de 2.723 hectáreas en la localidad de El Bolsón. Cientos de personas han tenido que ser evacuadas mientras que el fuego causó la trágica muerte de un hombre mayor que intentaba proteger su terreno. A la angustiante situación se le suma un dato estremecedor: el incendio fue intencional. Así lo confirmó el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck.

Ante todo esto, el trabajo de las unidades de bomberos se vuelve absolutamente crucial. Juan Carlos Martínez, presidente de la comisión directiva de bomberos de El Bolsón, charló con MDZ Radio y no se contuvo al describir la situación: "Hasta el momento no estamos pudiendo contener el fuego. Y si no lo hacemos, en cualquier momento pueden volver las llamas".

Sin embargo, para Martínez hay una "pequeña calma" en el hecho de que los brigadistas de bomberos estén "trabajando incansablemente". También destacó el trabajo del plan manejo del fuego, los conductores de helicópteros y aviones hidrantes, etcétera. "Todo el mundo está trabajando", destacó. Contener el fuego no es fácil. "Tenemos que trabajar en cómo llegar más rápido a las zonas. Pero los caminos de la zona son poco accesibles y el fuego siempre está lejos. Y aun así, todo lo que no se contenga al inicio después tiene consecuencias terribles", explicó.

El daño que deja el fuego a su paso es "desgarrador". Tras vivirlo en primera persona, el especialista dijo que "es una catástrofe muy difícil de explicar porque no se puede transmitir con palabras tanta desesperación". El daño sobre la flora, fauna y propiedades es muy profundo. "Los gritos de la gente cuando ve que no pueden hacer nada y tienen que correr para que no los alcance el fuego mientras sus casas se queman. Sus animales encerrados y atados mientras el fuego los pasa por encima... es muy difícil", confesó.

Los brigadistas trabajando en una zona afectada por el fuego. Foto: Gobierno de Río Negro

Martínez dijo que "es muy frustrante ver todo esto con la impotencia de no poder estar a la altura de las circunstancias para dominar el fuego. Y que pese a todo ello la gente siga prendiendo fuego es deprimente". En ese sentido, el presidente de la comisión directiva apuntó contra la ineficiencia de las campañas de concientización: "La gente no logra comprenderlo. Donde no se puede prender fuego hay personas que van y lo hacen igual. Creen que pueden dominarlo... pero el fuego no se domina. El fuego es dinámico. Y es muy agresivo por las temperaturas que estamos teniendo".

Los gobernadores de Río Negro y Chubut confirmaron que los incendios fueron intencionales. Los provocadores incluso habrían utilizado material acelerante, como bombas molotov, en las zonas afectadas. Martínez dijo al respecto que "lo único que puedo decir con certeza es que 8 de cada 10 incendios son evitables Y no estamos logrando evitarlos. Ahí tenemos una falencia que tenemos que trabajar", concluyó.