Escándalo: una reina le pegó al municipio y denunció amenazas y fuertes represalias

El fin de semana pasado, concretamente el viernes 31 de enero, Tunuyán festejó una vez más la Vendimia, con la realización de su celebración departamental celebró una nueva edición de su Fiesta de la Vendimia. El espectáculo, con el que rindieron homenaje a los valores que representan la identidad cultural del departamento, recibió el nombre de "Vendimia de Inspiración", y el director fue Hugo Morales: más de 200 artistas estuvieron sobre el escenario.

Luego de la representación artística y de la elección de ls nuevas reinas, las soberanas que dejan sus atributos se dirigieron al público. Fue este el momento elegido por Génesis Sandoval, la Reina Nacional de la Tonada 2024, para exponer su opinión sobre la forma en que se eligen als representantes departamentales, solicitando a viva voz sobre el escenario que se le entregue un mayor caudal de votos al público, y no tanto a las autoridades, sugiriendo así acomodos.

“Quiero recalcar la importancia de la participación popular en la elección de nuestras soberanas. Tunuyán tiene una vendimia ejemplar en Mendoza, pero la gente carece de participación en la decisión de sus representantes”, manifestó Sandoval.

“Vendimia es por y para ellos, para los trabajadores de la tierra, para quienes sostienen a nuestros comercios, para los docentes, para nuestros estudiantes y para nuestros artistas”, especificó.

El discurso no pasó desapercibido y fue tema de debate en todo el Valle de Uco el fin de semana, y su repercusión trajo situaciones insospecgadas: la joven denunció violencia y ataques en el Festival de la Tonada, cuando se dirigió simplemente a disfrutarlo "como una más".

La carta abierta de Génesis

"Jamás en mi vida imaginé que mis palabras llegarían a tantas personas, que resonarían en cada rincón de Mendoza y que despertarían una conversación que, hasta ahora, parecía dormida. En el escenario de la Vendimia de Tunuyán, frente a una multitud de personas, compartí un mensaje sincero y sentido sobre la necesidad de una mayor participación ciudadana en la elección de nuestras reinas vendimiales. Lo hice desde el respeto y el amor por mi pueblo, sin imaginar la repercusión que tendría".

"La respuesta de la gente fue totalmente abrumadora: cientos de mensajes de apoyo, abrazos en la calle, felicitaciones de ex reinas, candidatas, docentes, artistas y vecinos que se sintieron representados por mis palabras. Prensa, redes sociales y medios de comunicación amplificaron mi voz hasta niveles que nunca me hubiera esperado. Sin embargo, no todos recibieron mi mensaje con la misma apertura".

"A pesar del respaldo masivo del pueblo tunuyanino, las autoridades encargadas de realizar dichos eventos eligieron el silencio. Pero no solo eso: ayer por la noche, durante la primera jornada del Festival Nacional de la Tonada, fui víctima de un acto de censura y hostigamiento por parte de las mismas autoridades. Como cualquier vecina de mi departamento, compré mi entrada para disfrutar del espectáculo y compartir con mis amigos, muchos de los cuales conocí en los ensayos de la Vendimia. Sin embargo, al reconocerme, funcionarios municipales me interceptaron y me amenazaron con expulsarme del lugar sin motivo alguno. Todos los que me conocen saben que siempre me expreso desde el respeto y la educación, porque fueron los valores que mis padres me enseñaron y son los mismos que me llevaron a ocupar mi lugar como reina. Me sentí herida, acosada injustamente por aquellos que, en teoría, deben cuidar y representar a los ciudadanos tunuyaninos".

"Quiero ser clara: jamás hice mi reclamo desde el resentimiento o el odio. Al contrario, estoy convencida de que luchar por los intereses del pueblo debe hacerse desde el amor y la solidaridad. Estoy sumamente orgullosa y agradecida del los atributos que ocupé. Comprendo que mis palabras pueden haber incomodado a aquellos que se sienten identificados con las malas prácticas que describí, pero eso no significa que deba callar. Ninguna de las autoridades que eligen a nuestras soberanas vendimiales está dispuesta a perder su lugar de privilegio, y es por eso que el sistema de votación sigue siendo arcaico y beneficioso solo para unos pocos".

"Actualmente, más del 75% de los votos en la elección de la reina vendimial pertenecen a dichas autoridades, mientras que solo el 25% queda en manos del pueblo. Esto deja en desventaja a las candidatas que no tienen contactos o influencias dentro de la esfera municipal. El resultado es predecible: casi siempre serán coronadas aquellas que logran forman parte de ese círculo privilegiado, sin importar cuán preparadas estén o cuánto apoyo tengan de los ciudadanos, que son los verdaderos protagonistas de la fiesta. Si realmente queremos una elección justa, es fundamental actualizar el sistema, combinando el voto de autoridades con el de personas comunes, a través de un sorteo justo antes de la fiesta, que permita una mayor representación popular".

"Quiero dejar en claro que mi intención nunca fue señalar enemigos ni generar listas de odio. No hay nombres, no hay acusaciones personales, solo una invitación sincera a construir un sistema más transparente y representativo".

"Desde mi lugar como Reina Nacional de la Tonada mandato cumplido, felicito a las nuevas soberanas electas y a todas aquellas que entregaron sus atributos, les deseo un camino de éxito y felicidad a todas. Nunca fue, ni será, mi intención opacar el momento de nadie. Pero ahora comprendo que mi lucha no era solo mía: miles de tunuyaninos comparten este reclamo y merecen ser escuchados".

"Si mi voz incomodó a quienes sostienen este sistema, es porque tocó una verdad que muchos querían mantener oculta. Pero el cariño de mi gente, el abrazo de los vecinos, los mensajes de apoyo y la certeza de que dije lo que debía decir, son mi mayor orgullo".

"Porque en Tunuyán, la Vendimia es del pueblo. Y es el pueblo quien debe elegir a sus reinas".