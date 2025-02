El beso sin consentimiento de Rubiales: comenzó el juicio que podría llevarlo a prisión

José Félix Díaz, periodista deportivo del reconocido diario Marca de Madrid, analizó en MDZ Radio 105.5 FM el juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por besar a la futbolista Jenni Hermoso sin su consentimiento tras ganar la final del Mundial Femenino 2023 en Sidney.

"España y el mundo están pendientes de todo lo que está pasando", afirmó Díaz quien recordó el contexto en el que se produjo el beso de Rubiales a Jenni Hermoso cuando la selección femenina española ganó la final mundial del 2023. "Si bien no han habido otros besos, fue una circunstancia pasajera y muy puntual en ese momento", dijo el periodista "sin intensión de justificarlo". Para él, fue la reacción posterior del dirigente lo que agravó la situación.

Escuchá la entrevista completa:

"Después hubo acontecimientos y comportamientos de Rubiales que dejaron mucho que desear, pero hasta ese momento había sido todo una convivencia normal entre un jefe y las futbolistas", explicó. Para el periodista, "el mejor testimonio de todo esto es lo que puede decir Jenni Hermoso, de cómo se sintió ella, cómo le pilló todo a ella y a todo el mundo, de sorpresa absoluta". En este sentido, señaló que "en ese primer momento nadie pensaba lo que iba a suceder después, pero luego fue saliendo a la realidad una actuación desmesurada, una actuación fuera de lugar del presidente Rubiales con Jenni Hermoso y con las autoridades presentes en ese estadio".

Díaz también destacó el impacto de lo sucedido en la opinión pública. "Ni Jenni ni la propia sociedad sabía lo que venía. Yo ese día me volvía de vacaciones, lo oí en la radio, pero no se le dio importancia en ese momento. Fueron transcurriendo los días y ahí es cuando realmente todos nos dimos cuenta de lo que había pasado", sostuvo. Añadió que "las primeras reacciones de las jugadoras en el autobús del equipo regresando después de la fiesta del propio estadio, frivolizaban un poco con lo vivido", aunque luego la percepción cambió.

El periodista se refirió además a las presiones que habría ejercido Rubiales sobre Hermoso. "El intentar de Rubiales de presionar a Jenni Hermoso y al entorno para que no le dieran importancia ya era la primera muestra de que te habías equivocado, y eso tampoco lo hizo de una manera ni fina ni elegante", afirmó. También mencionó el comunicado que el ex dirigente emitió desde Dubái, que "casi fue peor que lo hecho, porque no mostraba un arrepentimiento, no pedía un perdón abiertamente, sino que hablaba de circunstancias ajenas al momento".

Díaz explicó que el proceso judicial está en sus primeras etapas y que "primero declaran los testigos durante tres semanas, y el colofón final son los acusados, que no es solamente Rubiales, sino también el que era director de marketing, el que era seleccionador y el que era director deportivo de la federación". Sobre la posible condena, indicó que "en teoría, si pasas de dos años, es pena de cárcel. Ahora ya será cuestión de los testigos, de las declaraciones y hasta dónde puede llegar". En cualquier caso, consideró que "el Luis Rubiales dirigente ha quedado marcado para toda la historia".

Finalmente, el periodista hizo un balance de la gestión del ex presidente de la RFEF. "Hay un Rubiales antes y después. En sus primeros años levantó circunstancias de la Federación del Fútbol Español que estaban muy muertas. Recuperó la Copa del Rey, se inventó esa Supercopa que han seguido otros países", destacó. Sin embargo, consideró que "luego ya vino Luis Rubiales emperador, casi dictador, que sobreactuaba, llevó al límite a la Federación y la culminación fue con todo lo vivido en esa final de Sidney". En su opinión, "la gestión anterior fue buena, pero llegó un momento en que Rubiales perdió no la cabeza, sino el sentido de donde estaba" y que "cuando tú pierdes el sentido de donde estás, te lleva a hacer algo como lo que hizo con Jenni Hermoso".