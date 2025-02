Los 3 signos zodiacales que siempre terminan volviendo con su ex

Romper una relación no siempre significa un punto final, al menos para algunos. En la astrología, hay signos zodiacales que, por nostalgia, apego o esperanza, siempre encuentran una razón para regresar con su ex.

Estos signos zodiacales tienen una gran capacidad de amar, pero a veces eso los lleva a repetir ciclos que no siempre les hacen bien. En la astrología, entender estas tendencias puede ayudar a tomar decisiones más conscientes en el amor.

Cáncer: este signo se guía por sus emociones, y el pasado es un lugar donde le encanta refugiarse. Cuando una relación termina, no deja de pensar en los momentos felices y, antes de darse cuenta, ya está considerando dar otra oportunidad. Su sensibilidad lo hace idealizar lo que vivió, creyendo que con amor todo se puede arreglar. Aunque su lealtad es admirable, a veces le cuesta aceptar que hay cosas que no tienen vuelta atrás.

Libra: para este signo, el equilibrio en las relaciones es clave, y cuando una termina, puede sentirse incompleto. Tiende a ver todas las caras de la historia, justificando actitudes y buscando segundas oportunidades. Su indecisión no ayuda, porque siempre se pregunta "¿y si las cosas fueran diferentes esta vez?". Esta búsqueda de armonía lo lleva a volver con su ex más de una vez, aunque en el fondo sepa que el resultado será el mismo.

Piscis: el romanticismo de este signo no conoce límites, y eso incluye creer en las segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades. Para Piscis, el amor es algo mágico, y si hubo conexión en el pasado, cuesta soltar la esperanza de que todo se pueda arreglar. Su lado soñador lo hace aferrarse a lo bueno, ignorando muchas veces lo que salió mal. Volver con un ex le parece la prueba definitiva de que el amor puede con todo… aunque no siempre sea así.