Cómo fue el rescate en el volcán Tupungato que cerró la trágica historia del andinista fallecido hace 40 años

Cuatro décadas. A 6.100 metros de altura, el tiempo parecía haberse detenido en la mochila que pertenecía a Guillermo Vieiro, un reconocido andinista argentino que perdió la vida en el Volcán Tupungato en 1985. El hallazgo de su mochila, ocurrido en el verano de 2024 durante una expedición, despertó una historia que iba más allá de un objeto extraviado: era la posibilidad de un reencuentro postergado para sus hijas, Azul y Guadalupe, quienes tenían 4 y nueve meses cuando él falleció.

Así comenzó la historia del rescate. Con el encuentro de la mochila y una cámara de fotos con dos rollos. "No podíamos bajar la mochila por cuestiones de la montaña, pero bajamos la cámara y cuando revelamos los rollos, dimos cuenta que le pertenecía a Guillermo Vieiro", contó Gabriela Cavallaro, líder de la expedición. Inmediatamente se pusieron en contacto con la familia y dos meses después tuvieron la confirmación de que los objetos encontrados pertenecían al "domador de Los Andes", como lo conocían al andinista.

Gabriela Cavallaro y Juan Martín Schiapa.

Para recuperar la mochila, se organizó una expedición para este verano. El equipo estuvo integrado por guías mendocinos, arrieros chilenos y una documentalista que registró cada instante de la travesía. El desafío físico y emocional fue enorme, pero el objetivo estaba claro: traer de regreso esa parte de la historia familiar que había quedado atrapada en la nieve.

El reencuentro de dos hermanas con su padre

"Yo no quería hacer la expedición. Sabía que iba a ser muy fuerte, que iba a llorar toda la expedición", confesó Azul, de 44 años. "Pero uno de los chicos me dijo que tenía que ir y llorar. Y bueno, estaban todos advertidos", dijo entre risas. Sin embargo, la experiencia resultó ser transformadora. "Para mí, la historia de mi papá era de muerte, de tragedia, y con esto la pude resignificar. Se transformó en la celebración de la vida", aseguró.

Azul y Guadalupe contaron detalles sobre su experiencia en el rescate de la mochila de su padre.

Guadalupe, la menor de las hermanas, coincidió en que la travesía se convirtió en un encuentro con su padre. "Fue una montaña rusa de emociones. Siento que mi papá nos acompañó todo el tiempo, en todo el trayecto. El clima, el grupo, la travesía, todo fluyó como si estuviera guiándonos", reconoció.

Cuando finalmente llegaron al lugar donde había sido hallada la mochila, la emoción fue desbordante. "Yo quería abrazar la mochila como si fuera mi viejo", dijo Guadalupe. Lo impactante no fue solo su hallazgo, sino su estado de conservación. "Literalmente, la campera y la bolsa de dormir estaban intactas, como si él las hubiera dejado ayer", contó Azul que todavía estaba impresionada Azul y recordó un momento especial: "Me metí en la bolsa de dormir y sentí que tenía su olor. Eso me voló la cabeza".

La mochila rescatada.

40 años después, el hallazgo de piezas de museo y un documental que hará historia

La expedición liderada por Gabriela Cavallaro, contó con la participación de los guías Gerardo Castillo, Juan Martín Schiappa, Ricardo Funes y Javier Gutiérrez, además de la documentalista Melina Tupa y la licenciada Valentina Ruggiero. Los arrieros chilenos Ismael Ortega y Bastián también fueron parte clave de la travesía.

"Entre los detalles más sobresalientes uno se trataba de que una de las hermanas, Azul, es muy urbana. Era como llevar a una persona de Palermo a los 6.000 metros y eso implicaba tener consideraciones únicas", afirmó Juan Martín Schiapa, uno de los guías que acompañó la expedición. El otro detalle era que la mochila, "si bien tenía buen acceso, no era fácil llegar y los días previos generaba como cierta angustia. No teníamos certeza de si iba a seguir ahí", describió.

Algunos de los elementos que tenía la mochila.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, destacó la importancia del rescate y del trabajo en equipo. "Azul y Guadalupe han manifestado su intención de que esta mochila y todos los objetos de Guillermo permanezcan en Mendoza. Habremos de pensar en un lugar donde puedan exhibirse, un espacio que rinda homenaje a los andinistas mendocinos y a nuestro vínculo con la montaña", explicó en una conferencia dada este jueves en la Municipalidad de la Ciudad.

La historia de esta expedición no solo recuperó objetos, sino que también reconstruyó memorias y resignificó el vínculo de dos hijas con su padre. Y en esa travesía, la nieve, el viento y la cumbre fueron testigos de un abrazo que esperó 40 años para darse y se verá reflejado en el documental que llegará a las pantallas dentro de dos años.

Video: los elementos rescatados durante la expedición