Paro de trenes confirmado para esta semana: cuándo será la medida de fuerza

La crisis económica y la caída del poder adquisitivo continúan profundizándose en la Argentina, afectando especialmente a los trabajadores del sector ferroviario. En este contexto, el sindicato de maquinistas La Fraternidad se ha convertido en uno de los principales opositores a las políticas del Gobierno nacional en materia salarial.

Desde la asunción de Javier Milei, el gremio ha llevado adelante varias medidas de fuerza en reclamo de una recomposición acorde a la inflación. En lo que va del 2025, ya realizaron dos paros y anticipan un plan de lucha que podría extenderse si no obtienen una respuesta favorable. A continuación te contamos cuándo es el próximo paro de trenes, confirmado para esta semana.

Se acerca un nuevo paro de trenes de La Fraternidad. FOTO: archivo.

Cuándo será el paro de trenes y cuál es el reclamo

El sábado 1° de marzo La Fraternidad llevará adelante una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales. Según comunicó el gremio, el paro de trenes afectará a todos los servicios urbanos y regionales, aunque no a los de larga distancia.

El conflicto se origina en la brecha entre la recomposición salarial solicitada por el sindicato y la oferta del Gobierno. La Fraternidad reclama un aumento del 46% para compensar la pérdida del poder adquisitivo desde la asunción del nuevo Gobierno, mientras que el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, estableció un techo del 1% mensual a los incrementos salariales. En la última reunión paritaria, la oferta oficial fue de solo el 3,5%, lo que desató el rechazo del sindicato y motivó la profundización del plan de lucha.

El paro del 1º de marzo se da en el marco del "Día del Ferroviario", fecha en la que los trabajadores decidieron no prestar servicio como parte de su estrategia gremial. "Individualmente, cada trabajador se expresó por escrito ante la empresa manifestando que no trabajará los feriados nacionales. Por tal motivo, el 1° de marzo no habrá servicios ferroviarios como inicio del plan de lucha", anunciaron desde el sindicato.