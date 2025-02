Uspallata: la justificación de los ambientalistas por la violenta protesta antiminera

El pasado 24 de enero, Uspallata se vio sacudida por una protesta de supuestos grupos ambientalistas que terminó en violencia. Trascendió que un grupo de manifestantes antimineros irrumpió en la apertura de una sede de la Cámara de Proveedores Mineros. Durante el evento, se habrían registrado disturbios con golpes, piedrazos y hasta incendios en locales comerciales, mientras los manifestantes lanzaban bombas molotov y atacaban a los asistentes, incluidos empresarios y trabajadores de la construcción.

En medio de la tensión, dos personas fueron detenidas mientras la investigación avanza bajo la supervisión del fiscal Juan Manuel Sánchez. Ante la situación, Alder Corsanigo, miembro de Asamblea por el Agua, brindó su versión de los hechos en MDZ Radio.

Escuchá la entrevista completa:

Se llevaron a cabo una serie de allanamientos después de la protesta. Se conoce que fueron detenidas dos personas con las iniciales LMGO y MICG. Corsanigo dijo lo siguiente al respecto: "La noticia fue muy angustiante. En los medios nos presentan como si fuéramos una organización terrorista y la verdad que no es así. No cuentan la historia completa".

Según contó, la protesta de enero "tenía todo el espíritu de ser pacífica. Solo queríamos manifestar que no estábamos de acuerdo con el proyecto San Jorge". Aparentemente, en el medio de la protesta, habrían llegado tres colectivos con gente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). "Estaban escoltados por la policía. Montaron todo un escenario en el medio de la calle y la cortaron", comentó.

Los disturbios en la protesta. Foto: Gentileza.

Según Corsanigo, fueron los miembros de la Uocra quienes se habrían dedicado a provocar disturbios: "De repente arremeten en avalancha contra los vecinos. A uno le revientan la nariz. A uno de los chicos detenidos le apedrean los vidrios del auto. Él se llama Mauricio Cornejo".

"Para defenderse y tratar de contener la horda que se abalanzaba, Mauricio sacó un extintor y roció con el polvo del matafuego para dispersar un poco. Después quedaron los ánimos caldeados... pero no es verdad que los vecinos de Uspallata lanzamos piedrazos y prendimos fuego todo", reveló.

Corsanigo no tardó en señalar que ningún miembro de la Uocra ha sido detenido, mientras que la Justicia ha actuado en tiempo récord contra los protestantes. "Lamentablemente vinieron a Uspallata a patear el hormiguero. La manifestación no iba a ser muy grande, pero llegaron igual. Estamos muy dolidos".

Por último, el miembro de la Asamblea por el Agua cree que esto no va a parar: "Mientras haya oro, cobre o lo que sea en el suelo, van a seguir intentándolo. Las empresas simplemente no tienen la licencia social. Y no es solamente el proyecto San Jorge... una vez entra uno, entran todos. Los uspallatinos nos sentimos desbordados y violados en nuestro derecho. Nos quieren poner ese mote de terroristas y no es verdad".