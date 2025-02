ARCA prohíbe el uso de tarjetas de crédito a estos contribuyentes: cómo saber si estás en la lista

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto al Banco Central de la República Argentina (BCRA), recordó a todas las entidades financieras y proveedores de servicios de pago que tienen prohibido aceptar pagos con tarjeta de crédito, débito, compra o prepagas de los usuarios identificados como "contribuyentes no confiables".

A través de la Comunicación “A” 8144/2024, el organismo, ex Afip, estableció la siguiente resolución: "Las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago (PSP) que cumplan la función de aceptación de pago con transferencia (PCT), adquirencia y/o agregación o subadquirencia no podrán brindar tales servicios a comercios y demás personas humanas o jurídicas que figuren en la 'Base de Contribuyentes No Confiables' de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero".

Hay que cumplir ciertos requisitos para evitar que te prohiban el uso de tarjeta de crédito y débito. Foto: Archivo

¿Quiénes son los "contribuyentes no confiables"?

En la lista de "contribuyentes no confiables" pueden estar incluidas personas que no hayan presentado declaraciones juradas de IVA, que tengan inconsistencias tributarias o cuya legitimidad de ciertas operaciones no pueda verificarse, entre otras razones.

En este sentido, el comunicado emitido a través del Boletín Oficial establece que quienes cumplan con alguna de estas condiciones no podrán realizar pagos ni recibir cobros con tarjeta hasta regularizar su situación. En caso de dudas sobre la inclusión en la base de "contribuyentes no confiables", se recomienda acudir a una oficina de ARCA para consultar el estado tributario.

Quienes se encuentren en esta situación pueden revisar su estado fiscal en la página de ARCA. Foto: Archivo

¿Cómo salir de la base de "contribuyentes no confiables"?

Para volver a utilizar tarjetas de crédito y débito, se debe verificar el estado en la página web de la ex AFIP a través del servicio "Sistema Registral". Allí se detallan los motivos de la restricción y, posteriormente, se debe realizar una presentación digital en la misma plataforma. El trámite se gestiona en la sección "Estado administrativo de la CUIT: Reactivación presencial".