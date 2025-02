Docentes rechazaron la oferta, definieron un paro y el comienzo de clases será dispar en Santa Fe

El inicio del ciclo lectivo en Santa Fe estará marcado por el conflicto docente que afectará el normal desarrollo de las clases previsto para el 24 de febrero. Los maestros públicos nucleados en Amsafé rechazaron la oferta salarial presentada por el Gobierno de Maximiliano Pullaro y resolvieron convocar a un paro de 24 horas, lo que generará un comienzo de clases irregular en varias escuelas de la provincia.

Durante la reunión paritaria realizada el martes pasado, el Ejecutivo provincial propuso un aumento trimestral del 5%: un 3,1% correspondiente a enero y un 1,9% para febrero. Sin embargo, la propuesta fue considerada insuficiente por el gremio docente y rechazada de manera contundente en la Asamblea Provincial. De los 22.355 afiliados que participaron de la votación, 18.591 optaron por el rechazo, mientras que solo 836 votaron a favor y el resto lo hizo en blanco.

El secretario General de Amsafé, Rodrigo Alonso, argumentó la decisión del gremio y cuestionó el incremento ofrecido: "La propuesta no cubre las expectativas de los compañeros activos y pasivos. El rechazo estará acompañado por la exigencia de una nueva paritaria para discutir una mejor oferta, ya que el Gobierno está en condiciones de mejorarla", expresó en rueda de prensa.

Además, se refirió a los salarios actuales y criticó la falta de actualización automática en la oferta del Ejecutivo: "No puede ser que un maestro esté cobrando 633.000 pesos. No puede ser que te propongan un incremento del 3,1% en enero, que coincide con la inflación, pero después solo el 1,9% en febrero y marzo, cuando sabemos que la inflación puede ser mayor. Además, no incluyeron ninguna cláusula de actualización automática", sostuvo.

Además del paro del lunes 26 de febrero, los maestros confirmaron que realizarán distintas acciones en toda la provincia para visibilizar el reclamo, entre ellas movilizaciones, concentraciones, clases públicas, actos y lecturas de cartas dirigidas a la comunidad educativa.

El conflicto docente no se limita a Santa Fe ya que a nivel nacional, CTERA anunció un plan de lucha en rechazo a la falta de convocatoria a la paritaria federal, lo que profundiza la incertidumbre sobre el inicio del ciclo lectivo en distintas jurisdicciones del país.

Mientras tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que representa a los maestros de escuelas privadas, se encaminaba a aceptar la propuesta salarial del Gobierno provincial, lo que genera una situación de mayor presión sobre Amsafé y divide la postura del sector educativo en la provincia.

La respuesta del Gobierno: “No se pagará el día no trabajado”

Ante la confirmación del paro, el gobernador Maximiliano Pullaro instó públicamente a las familias a enviar a sus hijos a las escuelas porque "van a estar abiertas", en un intento por garantizar el nivel de presencialidad de los alumnos.

"Los docentes comprenden cuál es el rumbo que le estamos dando a la infraestructura y al sistema educativo de la Provincia. Nos sentimos muy acompañados por ellos. Lamentablemente no por los gremialistas, pero confío en que de a poco se va a arreglar la situación", manifestó.

En tanto, el ministro de Educación, José Goity, ratificó la postura del Gobierno de no pagar el día de paro y de retirar beneficios a quienes adhieran a la medida de fuerza: "No se abonará el día no trabajado. No habrá una acción colateral porque se respeta el derecho a huelga, pero no se pagará el día no trabajado", advirtió.

Además, el funcionario confirmó que los docentes que no asistan el lunes 26 de febrero perderán el premio de Asistencia Perfecta, un incentivo económico que se otorga a quienes cumplen con la totalidad de los días de clase sin ausencias.