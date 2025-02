Cuándo es el feriado de Carnaval y por qué no es en febrero

El feriado de Carnaval es una de las fechas más esperadas del calendario argentino. Tradicionalmente, este asueto tiene lugar en la última semana de febrero, lo que permite a miles de personas hacer una escapada antes del inicio del ciclo lectivo y la vuelta a la rutina. Sin embargo, en 2025, la ausencia de este feriado en febrero ha generado sorpresa entre quienes esperan con ansias los días festivos para planificar viajes o disfrutar de los tradicionales festejos de Carnaval.

A diferencia de otros años, en esta ocasión el segundo mes del año no contará con días festivos ni no laborables. Esto marca una diferencia notable con respecto a ediciones anteriores, en las que febrero incluía al menos un fin de semana largo. Pero, ¿cuándo será el feriado de Carnaval este año y por qué no cae en febrero?

El feriado de Carnaval no será en febrero este 2025. FUENTE: archivo

¿Cuándo es el feriado de Carnaval en 2025 y por qué no cae en febrero?

A pesar de la falta de feriados en febrero, el Carnaval sí se celebrará en 2025, pero tendrá lugar en marzo. En esta ocasión, los días festivos serán el lunes 3 y el martes 4 de marzo, conformando un esperado fin de semana largo del 1 al 4 de marzo.

Aunque muchos asocian el feriado de Carnaval con febrero, su fecha varía cada año porque está ligada al calendario litúrgico cristiano. El Carnaval se celebra justo antes del inicio de la Cuaresma, un período de 40 días de preparación para la Semana Santa. Como la Pascua se rige por los ciclos lunares y en 2025 se celebrará en abril, la Cuaresma comenzará más tarde, lo que a su vez mueve la fecha de Carnaval a marzo.

Del 1 al 4 de marzo será el fin de semana largo por Carnaval. FUENTE: archivo

Este cambio implica que aquellos que esperaban un descanso en febrero deberán esperar unas semanas más para poder disfrutar del primer fin de semana largo del año. Aun así, el feriado de Carnaval sigue siendo una de las fechas más importantes para el turismo interno, ya que muchas personas aprovecharán la ocasión para viajar dentro del país y participar de los festejos tradicionales en provincias como Corrientes y Entre Ríos, donde las comparsas y desfiles llenan las calles de color y alegría.