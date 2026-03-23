Después del 24 de marzo: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina en 2026

El fin de semana largo por el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24 de marzo , marcó el cierre de marzo con una pausa extra para muchos. En 2026, además, el lunes 23 fue declarado día no laborable, lo que generó un finde XXL poco habitual. Sin embargo, ya surge la pregunta de cuándo es el próximo descanso.

La buena noticia es que no hay que esperar mucho. El siguiente corte en el calendario aparece apenas unos días después, con una combinación particular entre el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Semana Santa.

Este 24 de marzo es feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

24 de marzo dia de la memoria por la erdad y la justicia 50 años-16 EX COMISARÍA SÉPTIMA

En 2026, el 2 de abril cae jueves y coincide con el inicio de las celebraciones religiosas. A diferencia de otros años, este cruce cambia el esquema habitual: como Malvinas es un feriado inamovible, ese día pasa a ser feriado nacional, más allá de que normalmente el Jueves Santo sea no laborable.

En la práctica, se arma un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para una escapada o descanso prolongado.

Un dato clave sobre los feriados

La diferencia entre feriado y día no laborable vuelve a ser central. Mientras que los feriados implican descanso obligatorio (salvo servicios esenciales), los días no laborables dependen de cada empleador. Por eso, el cruce con Malvinas convierte al jueves en un descanso más “firme” que en otros años.

Qué otros feriados vienen después

Tras ese finde largo de abril, el calendario sigue con otras fechas importantes:

Día del Trabajador (1 de mayo)

Día de la Revolución de Mayo (25 de mayo)

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (20 de junio)

Sin embargo, el próximo fin de semana largo inmediato después del 24 de marzo es el de principios de abril, que se perfila como uno de los más atractivos del primer semestre.