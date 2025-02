Video viral en TikTok: el extraño fenómeno en el piso de una casa que impactó a millones

Un video viral de TikTok recorre internet y muestra lo que una usuaria presentó como un hecho paranormal. Con la descripción "Si no lo grabo, no me creen", registró un movimiento inusual en el suelo de su hogar.

La protagonista fue Jocelin, quien compartió el clip en su cuenta @jocelincrdenaz, sorprendida al ver cómo la cerámica de su casa se levantaba de forma inesperada y sin una explicación aparente. El video dura 1 minuto y 47 segundos, y al principio todo parece normal, aunque se nota el piso torcido. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación cambia por completo.

En el minuto 1:22, comienzan a escucharse sonidos de cerámica rompiéndose y el piso levantándose, como si algo lo empujara desde abajo. La joven grabó todo el suceso y lo compartió en sus redes sociales, donde rápidamente miles de usuarios reaccionaron.

Actualmente, el video tiene más de 700 mil "me gusta" y supera los 22 millones de reproducciones, dejando asombrados a sus seguidores. Mientras algunos optaron por creer en un fenómeno paranormal, otros buscaron explicaciones más racionales y las dejaron en los comentarios.

Mira el video viral

El comentario con más likes fue el de un usuario que explicó: "Eso pasa cuando hay humedad abajo, se llama expansión de la materia". Luego, Jocelin dio su propia versión y aclaró lo sucedido: "Hola chicos, ¿qué tal? Efectivamente, fue por un mal trabajo… Nunca me había pasado algo así, fue una experiencia rara, pero solo fue material y un pequeño susto."