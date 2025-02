Intento de fuga y motín: el director del ex COSE desmintió las críticas de ATE

Tras el principio de motín ocurrido en el centro de internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), conocido como ex COSE, Daniel Patiño, director del organismo, respondió a las críticas de ATE respecto a la falta de personal y aclaró el rol de la institución. Patiño dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y dio su visión de los hechos.

"Hubo una situación en el horario de visitas. Habían presentes tres jóvenes de uno de los sectores recibiendo sus respectivas visitas. Los jóvenes comenzaron a provocar disturbios, a agredir a los operadores que estaban en el lugar, y posteriormente se da el intento de fuga de uno de ellos, que ya había tenido algunos intentos el día anterior", dijo el director de la DRPJ.

Escuchá la entrevista completa:

Patiño también se refirió a los dichos de ATE, el gremio que señaló que los altercados como el ocurrido ayer suceden casi todas las semanas y desmintió esta afirmación: "Entiendo como desafortunados los planteos que ha hecho ATE. No coincido y no son correctos porque primero no suceden esos hechos todas las semanas. Segundo, porque se está trabajando con el personal, se está trabajando en la institución, se está invirtiendo, y se está trabajando en una política concreta de abordaje para los jóvenes".

Respecto a la falta de personal que también denunció ATE, Patiño aclaró que la institución tiene una planta de personal con "avanzada edad" y muchas licencias, pero que está prevista la incorporación de entre 10 y 15 operadores en el primer semestre del año. "La institución tiene las características de que por ahí tiene una planta de personal de avanzada edad, tenemos muchas licencias, y sí tenemos en proyecto incorporar en este año", señaló.

Patiño también se refirió a los desafíos que enfrenta la institución: "Hay que reconocer que no todos los jóvenes tienen las mismas características. Tenemos jóvenes que avanzan bien en su abordaje, que empiezan a tener sus posibilidades laborales, son certificados por las capacitaciones que hacen, que tienen un buen desempeño en la escuela, y hay jóvenes de 18-19 años que no tienen un buen avance en el abordaje por parte de la institución".

Finalmente, respecto al cambio de órbita hacia la Dirección General de Escuelas, Patiño explicó que se debió a una reestructuración ministerial: "El cambio puntualmente fue porque hubo una ley de ministerios con la última gestión, donde se modificaron varios de los ministerios". Sin embargo, aclaró que la institución siempre ha tenido un enfoque educativo y de contención, alejado de la órbita de seguridad.