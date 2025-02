Hacinados: el impactante video que muestra las condiciones en las que dormían los trabajadores del Cosquín Rock

El Cosquín Rock tuvo lugar este tercer fin de semana de febrero y, como es habitual, ha dado mucho de qué hablar. No solo tuvo el regreso de Los Piojos al gran evento, sino que, además, se vivió una ola de críticas hacia el Gobierno Nacional tras las polémicas relacionadas con Lali Espósito, María Becerra y Milo J.

Pero al parecer eso no fue todo. En las últimas horas, comenzó a circular en TikTok un video realmente impactante, hasta estremecedor. La usuaria @luzpaulina222 compartió imágenes en las que se pueden ver a los trabajadores del Cosquín Rock durmiendo en el piso y hacinados, en lo que parece ser el comedor de una escuela o salón de un club.

"POV: te llaman para trabajar en el Cosquín Rock", imprimió sobre la imagen del video, que no tardó en volverse viral con casi 32K de "Me gustas" y casi medio millón de reproducciones. "No me gustó, la pasé horrible. Que no se repita", comentó la joven en el epígrafe del posteo.

Los testimonios que se sumaron

Una vez que @luzpaulina222 colgó el video en la famosa red social, los testimonios no tardaron en llegar. La publicación explotó en comentarios que terminaron por dar cuenta de cómo fue la situación laboral de precarización. Una de las cosas más llamativas fue que, muchos de los trabajadores, eran jóvenes que vieron en este trabajo una oportunidad para disfrutar del festival, pero que, sin dudas, terminó por ser una experiencia para el olvido.

Denuncian precarización laboral en el Cosquín Rock. FUENTE: archivo

"Trabajar en el Cosquín no es como la gente piensa, que van a ir a ver bandas. Se labura una banda, se come y duerme mal", "Lo peor es que te daban el almuerzo 18:30 y de cenar a las 2 am. Ni hablar que no habían descansos. La pasé horrible", "A ustedes por lo menos les dieron colchonetas, a algunos nos mandaron a dormir al piso en un club deportivo", fueron algunos de los testimonios, entre decenas que se pueden encontrar en el posteo de TikTok.