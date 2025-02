Universidades esperan abrir negociaciones con Casa Rosada por el financiamiento

Durante 2024, las universidades nacional tuvieron un fuerte enfrentamiento con el Gobierno nacional por el financiamiento de la educación pública superior, algo que generó polémica tanto en las discusiones palaciegas como en el Congreso de la Nación y en las calles de todo el país. Desde las unidades académicas, para este 2025, esperan una mejor negociación con la Casa Rosada.

Fernando Semczuk, rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, dialogó con MDZ y explicó que confía en que el Gobierno nacional se sentará con los docentes y no docentes para renegociar salarios: "El gobierno nacional sabe que la educación pública superior es un pilar fundamental de nuestra sociedad y el motor para el desarrollo de nuestro país".

-Los gremios docentes y no docentes anunciaron medidas de fuerza. ¿Se inician las clases en la universidad?

-En la en la Universidad Nacional del Alto de Uruguay de Misiones (UNAU) ya se han iniciado, a partir del 3 de febrero con el cursillo de ingreso universitario que se extiende durante todo el mes de febrero. Los primeros días de marzo está garantizado el inicio de clases y la continuidad durante todo el primer cuatrimestre”.

-El Gobierno nacional al parecer otorgaría el 1% mensual de aumento a los docentes y no docentes, ¿con este panorama, qué universidad se presenta en el 2025?

-Sin lugar a dudas que el escenario que se presenta para el año 2025 para nuestra universidad y para todo el sistema universitario es complejo. Hay una incertidumbre lógica por no tener un presupuesto nacional aprobado, por ser el segundo año consecutivo que vamos a tener que trabajar sin un presupuesto, sin ese rumbo definido que nos da el presupuesto, que nos va marcando cuál es el camino. Bueno, no tener eso es complejo porque mes a mes va cambiando las asignaciones presupuestarias y volvemos a la incertidumbre y a la misma complejidad que vivimos el año pasado. En nuestro caso específico somos una universidad que está en constante crecimiento con carreras nuevas, con mayor cantidad de estudiantes, con un laboratorio inaugurado recientemente, con nuevos espacios áulicos que requieren dinero extra que no poseemos hoy y no sabremos si lo tendremos en el año. Mantener en funcionamiento todo esto requiere de una gran ingeniería.

-Insisto el gobierno nacional propondría un aumento salarial a docentes y no docentes del uno por ciento mensual ¿Qué opinión le merece?

-Claramente insuficiente. Venimos con un desfasaje del año pasado de un 40% por debajo de lo que fue la paritaria nacional y la inflación. Nuestros docentes, hacen un esfuerzo muy grande para poder estar frente a nuestros estudiantes con el compromiso y la convicción de que la universidad pública es transformadora para nuestros jóvenes y mejora la calidad de nuestra comunidad. La UNAU es una universidad en crecimiento constante que año tras año va conquistando nuevos espacios dentro de toda la comunidad, ya no solo del Alto Uruguay, sino de toda la provincia y la región. Una universidad consolidada con carreras que son pujantes, que son muy demandadas, con docentes comprometidos, con cada vez más estudiantes que vienen más capacitados, más preparados, más curiosos y más críticos. Este perfil de estudiante es muy bueno para la estructura que se va formando de un profesional competente en esta sociedad tan cambiante y tan turbulenta como la nuestra. Nuestra universidad tiene un gran respaldo por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, de la mano de su titular Alejandro Álvarez, que entiende las necesidades que afrontamos como universidad en crecimiento, ve el esfuerzo enorme que hacen nuestros docentes y estudiantes para poder estar dentro de nuestras aulas, bibliotecas y laboratorios. Entiende nuestras necesidades y también ve el progreso y el crecimiento sólido que vamos teniendo como universidad.

-¿Cree que el gobierno nacional se sentará a re negociar salarios?

-Yo estoy convencido que el gobierno nacional se va a sentar a negociar, sabe que la educación pública superior en nuestro país es un pilar fundamental de nuestra sociedad, de nuestra economía y nuestra cultura. El graduado de nuestras universidades nacionales es un profesional íntegro y altamente calificado.