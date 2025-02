A 40 años de su estreno, se viene un nuevo videojuego de "Volver al Futuro"

Hace 40 años, una gran película revolucionó el mundo del cine con sus efectos visuales y su historia. Se trata de Volver al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis, estrenada en 1985 y protagonizada por Christopher Lloyd y Michael Fox. Ahora, como motivo del aniversario, se ha anunciado un videojuego que promete emocionar a los fanáticos, reviviendo las aventuras más icónicas de la trilogía.

La fecha de estreno es el 3 de julio y se ha prometido una experiencia visual de alta calidad que recreará grandes momentos de Volver al Futuro. La noticia fue dada por el mismo Zemeckis y Bob Gale, guionista del film al expresar un gran entusiasmo por el proyecto. Si bien no brindaron mayores detalles, aseguraron que este videojuego es algo que “se había deseado durante mucho tiempo”.

"Volver al Futuro" se estrenó en 1985.

Este nuevo título genera muchas expectativas. Si bien a lo largo de los años, Volver al Futuro ha tenido varios videojuegos, como Back to the Future: The Game lanzado por Telltale Games en 2010, pero muchos de ellos no lograron captar por completo la esencia de la trilogía cinematográfica de los años ‘80.

Aunque no se han dado a conocer detalles sobre el género del videojuego, ni el estudio de desarrollo, se espera que Zemeckis y Gale revelen datos con el pasar del tiempo. Además de esta noticia, los responsables del proyecto también anunciaron que están preparando varios eventos y un documental que ofrecerá una mirada detrás de cámaras del proceso de creación del musical inspirado en Volver al Futuro.