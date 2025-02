¿Verdadero o falso? La verdad es el límite

¿A cuánto cerró la verdad hoy?

¿Cuál verdad?

Cuando tenés menos te arreglás con lo que hay.

Cuando tenés más… ¡No!

¿Qué nos causa…?

La verdad no es como soy.

Es como es.

¡Nos hace verdaderos!

¡En verdad, sos como sos conmigo!

La verdad es nuestro mayor recuerdo.

¿Qué recordamos?

El pasado nos encuentra en el presente aún jugando al ¿Verdadero o falso?

¿Cuál es la viscosidad de la verdad? Ilustración Juan Barros.

“Si leemos hoy, por ejemplo, en la Carta de Santiago: "Sois generosos por medio de una palabra de verdad", ¿quién de nosotros se atrevería a alegrarse de la verdad que nos ha sido donada? Nos surge inmediatamente la pregunta: ¿cómo se puede tener la verdad? ¡Esto es intolerancia! Los conceptos de verdad y de intolerancia hoy están casi completamente fundidas entre sí; por eso ya no nos atrevemos a creer en la verdad o a hablar de la verdad. Parece lejana, algo a lo que es mejor no recurrir. Nadie puede decir «tengo la verdad» —esta es la objeción que se plantea— y, efectivamente, nadie puede tener la verdad. Es la verdad la que nos posee, es algo vivo. Nosotros no la poseemos, sino que somos aferrados por ella. Sólo permanecemos en ella si nos dejamos guiar y mover por ella. Creo que debemos aprender de nuevo que «no tenemos la verdad»” (Benedicto XVI)

¿Cuál verdad emitimos hoy?

¿Polarizamos con la verdad?

Es la inocencia de un creyente.

El deseo es la prórroga de la verdad.

Sabemos en que creemos por cómo compartimos.

La verdad es tal como necesitamos unos de otros.

No tenemos más que como somos amados. Ilustración Juan Barros.

¿Cómo sos lo que fuiste?

El vínculo es la sensatez de la verdad.

En la sociedad del bienestar… ¿la verdad es un malestar?

Nos recordamos como queremos ser. Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.