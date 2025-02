El inesperado final que tuvo la causa por la muerte de dos venezolanos

Carmen Tovar Nacuare y su hijo Valentino González Tovar eran venezolanos y murieron en un alojamiento turístico en Mendoza en el año 2022. Los dos, junto a un niño que logró recuperarse, se intoxicaron con monóxido de carbono y el hecho tuvo una fuerte repercusión. De allí se derivaron distintas denuncias y causas judiciales que ahora tienen un final particular. Los familiares de las víctimas fueron indemnizados por las empresas encargadas del alojamiento tras firmar un acuerdo por más de 100 mil dólares. Pero habían intentado ser resarcidos también por el Estado, a quien le reclamaban una cifra enorme, superior a los 300 millones de pesos. Pero la justicia rechazó esa demanda porque consideró que se trataba de un reclamo irregular y que podía dar lugar a un enriquecimiento ilícito.

La sentencia es del Cuarto Juzgado de Gestión Asociada, que rechazó el pedido de indemnización. Los demandantes habían apuntado al mal desempeño del 911, que ante el llamado de emergencia de las víctimas no envió una ambulancia y no siguió un protocolo que ayudara a atender esa emergencia. Sin embargo la causa tomó otro matiz cuando desde Fiscalía de Estado advirtieron que hubo una indemnización previa, surgida de la causa penal que se había iniciado en ese momento. Los demandantes no habían informado de esa circunstancia.

“En el presente caso, cuando se advirtió de que los actores celebraron unos convenios relacionados con el hecho sobre el cual reclaman la indemnización y a raíz de ello, la demandada aduce que de los términos de los mismos surge que la indemnización se encuentra mediada y abonada, pretendiendo con esta demandada cobrar dos veces por el mismo reclamo, constituyendo un enriquecimiento indebido”, se describe en la sentencia. El Tribunal hizo caso a esa advertencia y falló contra el reclamo de doble indemnización.

El acuerdo al que habían llegado los familiares de los venezolanos fallecidos fue por 135.000 dólares en concepto “de daño moral, psicológico y de todo otro tipo que pudiera corresponder por los daños y perjuicios que se habría producido con motivo del reclamo de la indemnización de las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales derivadas” del caso.

El hotel Reina Victoria.

Los demandados en ese caso eran la plataforma AIRBNB y el propietario del hotel Reina Victoria, José Mansur (dirigente del club Godoy Cruz). Los privados pagaron ese monto y los familiares pretendían que el Estado pagara de $389.114.051,13. Ante la omisión de este antecedente en la demanda contra el Estado, la Fiscalía de Estado denunció la maniobra como una posible estafa procesal, dado que los mismos abogados que participaron en la mediación ahora impulsaban el juicio contra la Provincia sin mencionar la compensación ya recibida. En una audiencia posterior, los demandantes se vieron obligados a presentar el acuerdo.

El caso generó un fuerte impacto. Fue el 9 de enero de 2022. Los dos adultos murieron y un niño de 6 años logró sobrevivir. Los tres fueron hallados por la policía, tras la advertencia del personal de limpieza que había detectado que los turistas no respondían al llamado. Los adultos estaban muertos y el niño intoxicado, pero vivo.

En el lugar se detectó una fuga de gas. Luego se descubrió que hubo un llamado al 911 pidiendo auxilio porque los tres estaban descompuestos. Quien llamó fue una de las víctimas, antes de quedar inconsciente. La operadora no envió una ambulancia y, en cambio, les sugirió ir a distintos hospitales. El final fue trágico.