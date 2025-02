Palermo Aike: la joya energética de Santa Cruz con potencial a nivel mundial

En las últimas semanas, la atención de los expertos y las empresas del sector energético argentino se ha centrado en la formación Palermo Aike, ubicada en el sur de la provincia de Santa Cruz. Con un potencial energético que ha sido comparado con el de Vaca Muerta, esta zona de la Cuenca Austral podría convertirse en un hito para Argentina, tanto en términos de hidrocarburos como de gas no convencional.

La formación Palermo Aike, un yacimiento de lutitas con características geológicas similares a las de Vaca Muerta, tiene un gran potencial de producción de petróleo y gas. Según algunas estimaciones, la formación podría contener hasta 6.6 billones de barriles de crudo, lo que la posiciona como una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. Sin embargo, como bien advirtió Emilio Apud en MDZ Radio, el recurso está allí, pero "la clave será demostrar su viabilidad económica".

Y es que la experiencia adquirida en Vaca Muerta no ha sido suficiente para garantizar el éxito inmediato de Palermo Aike. Según Apud, los primeros ensayos de perforación, realizados en 2024 por la Compañía General de Combustibles (CGC), "no arrojaron resultados completamente satisfactorios desde el punto de vista económico". Es por esto que la productividad de los pozos no convencionales sigue siendo "una incógnita".

Cómo aprovechar los recursos

A pesar de ello, la industria sigue avanzando con nuevas exploraciones y un fuerte optimismo sobre las perspectivas a largo plazo. La explotación de Palermo Aike era "improbable" hace algunas décadas, pero mientras pasa el tiempo las nuevas tecnologías lo hacen posible.

La formación es atractiva incluso aunque la región cuente con una profundidad inconveniente (que ronda los 3000 metros). Por este factor es que la experiencia de Argentina en Vaca Muerta podría acelerar los plazos de desarrollo y mejorar la eficiencia en la extracción. "La fractura hidráulica y la perforación horizontal podrían llegar a permitir que el gas y el petróleo fluyan de las rocas madre", explicó Apud.

Sin embargo, la clave del éxito de Palermo Aike dependerá no solo de su capacidad para producir hidrocarburos, sino también de "las condiciones económicas y políticas" que se vayan produciendo. El exministro de Energía contó que hay incertidumbre en el sector sobre la continuidad del consumo de hidrocarburos:

"A mi me parece que el consumo va a ir decayendo con el tiempo por las nuevas políticas energéticas. Si no los aprovechamos ahora, los hidrocarburos van a quedar sin uso abajo de la tierra en las próximas décadas. Y están dadas todas las condiciones para aprovecharlos... menos las políticas. Con cepo y mientras haya dudas políticas respecto a la continuidad de las medidas gubernamentales, esto va a ser muy difícil", sostuvo.

Por último, la exploración de Palermo Aike también se ve como una oportunidad para diversificar las fuentes de energía de Argentina y reducir su dependencia de las importaciones de gas. En este sentido, Apud remarcó que la explotación podría generar importantes beneficios económicos para el país, no solo en términos de producción de hidrocarburos, sino también en la creación de infraestructura y empleo en la Santa Cruz.