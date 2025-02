Los tres signos zodiacales más caprichosos según la astrología

No todos los signos zodiacales aceptan un "no" como respuesta. Algunos insisten hasta conseguir lo que quieren, sin importar cuánto tengan que insistir.

Según la astrología, estos tres signos zodiacales llevan la palabra "capricho" a otro nivel, ya sea por su terquedad, su orgullo o su gusto por lo inesperado.

Leo: cuando algo se le mete en la cabeza, difícilmente lo suelta. La necesidad de destacar y recibir atención hace que busque lo que desea sin importar las circunstancias. Si siente que merece algo, hará lo posible por obtenerlo, incluso con cierto dramatismo. Para este signo zodiacal, el lujo y los halagos no son opcionales, sino requisitos.

Tauro: si hay algo que Tauro detesta, es que le digan que no puede tener algo. Su terquedad lo vuelve insistente y, cuando se encapricha, no descansa hasta cumplir su objetivo. Ama la comodidad y los placeres materiales, por lo que no escatimará en esfuerzos (o gastos) para darse sus gustos. La paciencia es su arma secreta, porque puede esperar todo el tiempo necesario para lograr lo que quiere.

Géminis: sus caprichos pueden cambiar en cuestión de horas. Lo que en la mañana parecía indispensable, por la tarde deja de importarle, pero en el proceso habrá hecho todo lo posible para conseguirlo. Su curiosidad lo lleva a obsesionarse con lo nuevo, lo emocionante y lo inesperado. Si algo le llama la atención, no descansará hasta experimentarlo, aunque después pierda el interés.