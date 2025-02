¡Atención! Un científico reveló las técnicas más eficientes para dormir mejor

La dificultad para conciliar el sueño se ha vuelto un problema cada vez más recurrente en las sociedades de la actualidad. Una encuesta realizada por la Asociación Argentina de Medicina del Sueño (AAMS) reveló que, tan solo en el país, más del 50% de la población no duerme adecuadamente.

Diego Golombek es un reconocido doctor en Ciencias Biológicas, divulgador científico y Doctor en "cronobiología", el estudio de los ritmos y relojes biológicos. Sobre la deficiencia del sueño, el especialista dijo que "no estamos viendo nada nuevo", ya que este es un problema que "se viene gestando hace años".

Las personas trabajan muchas horas y llegan a casa para dormir. Excepto que no duermen. Es importante entender los "tres factores importantes" que influyen en el sueño: cantidad (al menos siete horas por noche), calidad (qué tan profundo es), y regularidad.

Sobre el tercer factor, el especialista dijo que es "muy importante" dormir y despertarse "más o menos" a la misma hora todos los días, inclusive en los fines de semana. "No es necesario tener la disciplina de un soldado, pero no tiene que ser la regla cambiar permanentemente los horarios de sueño", explicó.

Los enemigos del sueño

Golombek explicó que, en primer lugar, "el mayor enemigo del sueño" es el estrés y la ansiedad. En segundo lugar, ingresan al dormitorio rodeados de las luces de celulares o televisores. La presencia de estos dispositivos a la hora de dormir "arruinan" el balance metabólico necesario para un sueño sano y profundo.

Ante la situación es normal sentir que no hay mucha escapatoria. Sorprendente, Golombek dijo que "cualquier ayuda que puedan conseguir para bajar los niveles de estrés o ansiedad es más que bienvenida". Entre las posibles actividades destacó la meditación o escuchar música suave.

La fase del sueño profundo es la más importante porque determina la calidad del sueño y la energía durante el día. Foto: Shutterstock

Pero, ¿Y si nada de esto funciona? Intestaste de todo y aun así seguís dando vueltas entre las sábanas de la cama. Si este es el caso, el doctor brindó una solución clave: salir de la cama.

"El cerebro asocia la cama a un lugar placentero, un lugar donde descansar, no un lugar donde pasarla mal", explicó. Entonces, una vez levantado lo ideal es "dar una vuelta sin muchas luces prendidas, las mínimas como para que no te golpees. Incluso podés leer un libro en papel, no en pantalla con luz directa", comentó y agregó: "Si haces todo esto en algún momento te va a dar sueño nuevamente. Cuando pase, te acostas de nuevo. A la tercera vez ya te dormiste".

Un último consejo: "Las mejores siestas, según la ciencia, son aquellas que duran entre 20 y 40 minutos". Según contó, este tipo de descansos logran que la persona se despierte mucho más revitalizada en comparación a siestas más largas. De todas formas, estos tiempos de descanso "no compensan" las horas de sueño perdidas durante la noche.