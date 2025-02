El crudo relato del periodista Adrián Ventura tras perder todo por el incendio de su departamento en Puerto Madero

El martes por la tarde, un incendio de gran magnitud afectó a la torre Renoir II, un edificio de 51 pisos ubicado en Marta Lynch 551, en Puerto Madero. El fuego comenzó en el piso 11 y se propagó hasta el 19, lo que obligó a evacuar a 100 personas. Entre ellos, también, se vio afectado el reconocido periodista Adrián Ventura, quien relató que perdió todo a causa del incendio en el edificio residencial donde tiene su departamento.

El periodista, que regresaba a su casa después de una jornada laboral en el canal de noticias TN, notó la inusual escena afuera del edificio, donde los equipos de emergencia estaban evacuando a los residentes ante el avance del fuego. "Vivo en el piso 28 del edificio, volvía de trabajar del canal y veía las llamas que asomaban por las ventanas”, comenzó a relatar Ventura, esta mañana, en una entrevista con sus colegas del canal televisivo.

Enseguida, Ventura indicó que llegó a su departamento cuando el fuego ya se propagaba y se encontró con los primeros equipos de emergencia. Según explicó, el calor extremo hizo estallar los vidrios de su departamento y afectó gravemente su cocina y su living, dejándolo "inhabitable".

Mirá el video del relato de Adrián Ventura tras perderlo todo por el incendio en Puerto Madero

Al ver que la situación se complicaba, el periodista no dudó en colaborar con los bomberos, ayudando a abrir puertas para facilitar su acceso. “Había puertas muy difíciles de abrir y las tenían que voltear”, explicó en la entrevista.

Señaló además que, si bien su vivienda sufrió daños importantes, algunos vecinos perdieron sus departamentos por completo. "Hay vecinos que tienen que rehacer el departamento desde cero” y que “en este momento de angustia, ni pude atender los llamados que me hacían los colegas que me querían entrevistar, solo pensaba en contener a mi mujer”, dijo angustiado Ventura.

El siniestro dejó marcas en toda la estructura del edificio. “Lo que no destruye el fuego, lo arruina el hollín”, consideró el conductor antes de revelar que tuvo que trasladarse, junto a su familia, a un hotel temporalmente mientras se realizan los trabajos de recuperación del edificio. "Por un par de meses no voy a poder volver. Tengo que comprar heladera, cocina, no se salvó techos, pisos, nada, tenés que reconstruir todo eso, es el esfuerzo de muchos años de trabajo", se lamentó Ventura, en diálogo con sus compañeros de trabajo.